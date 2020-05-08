Koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilen her şey: Haftalık Gazete'nin yeni sayısı çıktı

T24 Haber Merkezi



Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı süresi boyunca kâğıt baskısına ara veren ve aboneleriyle dijital ortamda buluşan Haftalık Gazete, bugün (8 Mayıs Cuma) 11. sayısında "Yapabilsek bile korona aşısı 2024’ten önce zor" manşetiyle çıktı. Ağırlıklı olarak küresel Koronavirüs/Covid-19 salgınına yer verilen sayıda, manşete taşınan aşı konusu, salgını kontrol altılan almak için büyük önem arz eden aşı konusuyla ilgili merak edilenleri ele alıyor.

"İstanbul’dan Londra’ya uzanan bir fiyasko", "Türkiye’de medya ağır hastaydı, artık komada" "Diamond Princess’in kabus seferi" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.

Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 11. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil, İsmet Berkan'ı konuk ediyor.