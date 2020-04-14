Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın anlattı: Grip aşısından farkı yoktu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk kez denendiği 44 yaşındaki Jennifer Haller, deneyimini anlattı. Koronavirüs aşısının grip aşısı olmaya benzediğini söyleyen Haller, "Sürecin bir parçası olmak istedim, yardım etmekten gurur duydum" dedi.

The Telegraph gazetesine konuşan Jennifer Haller, Koronavirüs aşısı için gönüllü arandığına ilişkin Facebook'tan bir ilan görüp başvurduğunu söyledi.

Gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşi ve akrabalarının endişelendiğini anlatan Haller,“Evet bir çok risk var ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri gözardı etmek için elimden geleni yaptım” dedi.

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Aşı yapıldıktan sonra yaşadıklarına da değinen Haller ilk gün ateşinin bir miktar yükselmesi ve ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığının altını çizdi. Haller, aşının grip aşısından farkı olmadığını söyledi.

ABD'nin Washington eyaletinde 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer tarafından 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörülüyor.