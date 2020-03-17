Koronavirüs aşısı ilk kez denendi

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ABD'li bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozlarını testlere katılan gönüllülere verdi.

Geliştirilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde dört sağlıklı birey üzerinde deneniyor.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Lisa Jackson, denemeler başlamadan önce, "Biz artık Koronavirüs takımıyız" Herkes bu acil durumda elinden geleni yapmak istiyor" dedi.

Aşı ilk kez küçük bir teknoloji şirketinde operasyon müdürü olan Seattle sakini Jennifer Haller üzerinden denendi. Associated Press, dünyayı etkisi altına alan krize karşı geliştirilen ilk aşının yapılış anını fotoğrafladı.

Aşının üzerinde denendiği ilk insan olan Jennifer Haller, "Kendimizi çok çaresiz hissediyorduk. Yapabileceğim bir şey olması çok güzel" dedi ve çocuklarının kendisinin denemelere katılmasını "havalı" bulduğunu ifade etti.

Haller, aşı üzerinde denendikten sonra odadan çıkarken büyü bir gülümsemeyle, "Kendimi harika hissediyorum" dedi.

Koronavirüs şu ana kadar dünyada 182 bin kişide görüldü ve 7 bin kişi hayatını kaybetti.