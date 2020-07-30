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Medya

Koronavirüs aşısının hikâyesi HBO'da dizi oldu

Mini dizinin yönetmenliğini Adam McKay üstlenecek.

30 Temmuz 2020 10:30

HBO ve yönetmen Adam McKay, Koronavirüs aşısının bulunma sürecini anlatan bir mini dizi geliştiriyor.

Gazete Duvar'ın Deadline’dan aktardığı habere göre, HBO ve McKay, gazeteci Brenan Borrell’in Koronavirüs aşısı avına odaklanan The First Shot kitabının bir uyarlaması üzerine çalışıyor.

Kitap, küresel Koronavirüs aşı yarışının hikâyesini anlatıyor ve hayat kurtarmak için her şeyi riske atan şirket ve bireyleri, temel aldığı bilimi ve politika, erişim ve güvenlikle ilgili zorlukları araştırıyor.

"Adsız Aşı Projesi" olarak adlandırılan serinin adı, dizi oyuncuları, dizinin kaç bölüm çekileceği ve çıkış tarihi de dahil olmak üzere proje hakkında ek ayrıntılar henüz belirtilmedi.

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