Koronavirüs aşısı: AB aşıda önceliği sağlık çalışanlarına, 60 yaş ve üzeri kişilere, riskli kategoridekilere verecek

Avrupa Komisyonu, üye devletlerin ortak bir aşılama planı belirlenmesini istedi. Bu kapsamda, üye ülkeler şunları sağlamakla yükümlü olacak:

Vasıflı işgücü, tıbbi ve koruyucu ekipmanı

Hedef kitleler için aşılara kolay ve uygun maliyetli erişim

Soğuk zincir, soğutulmuş taşıma ve farklı depolama kapasitesi yoluyla aşıların konuşlandırılması

Halkın güvenini sağlamak için Covid - 19 aşılarının yararı, önemi ve riskleri hakkında sağlıklı bir bilgilendirme ve iletişim

Komisyon, bu son madde ile yalan haberler ve aşı karşıtlarının kampanyaları nedeniyle insanların aşılanmaktan kaçmasını önlemeyi hedefliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, güvenli etkili bir aşının, koronavirüsü yenmek ve normalleşmek için en önemli şans olduğunu belirterek, aşının bulunması durumunda onu uygulamaya tamamen hazır olmak için böyle bir strateji geliştirdiklerini söyledi.