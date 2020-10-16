Koronavirüs aşısı: AB aşıda önceliği sağlık çalışanlarına, 60 yaş ve üzeri kişilere, riskli kategoridekilere verecek
16 Ekim 2020 15:12
Yusuf Özkan/Lahey
Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, koronavirüse karşı olası bir aşı bulunması durumunda, birlik üyesi ülkelerde aşının öncelikli olarak sağlık çalışanlarına, 60 yaş ve üzerindekilere, sağlık sorunları nedeniyle risk altında bulunan kişilere yapılmasını kararlaştırdı.
Koronavirüs salgını ile mücadeleyi öncelikleri arasına alan Avrupa Komisyonu, Covid-19 hastalığına karşı aşı bulunması durumunda, etkili bir dağıtım ve aşılama için yol haritası hazırladı.
Komisyon, 17 Haziran'da AB Aşı Stratejisi doğrultusunda, üye devletler adına, aşı üreticisi şirketlerle ön tedarik anlaşması imzalamıştı.
Bu anlaşma kapsamında Avrupa İlaç Ajansı tarafından güvenlik ve etkinlik bakımından onay verilen aşılar, AB üyesi ülkelere nüfus oranları dikkate alınarak dağıtılacak.
Avrupa Komisyonu, şu anda 600 milyon doz aşı için bir anlaşma imzaladı ancak yakın gelecekte aşı üreticileriyle yeni anlaşmalar yapılacak.
Genel aşı dozu miktarı, dağıtımın ilk aşamalarında sınırlı olacağı için, AB üyesi ülkeler aşılama konusunda bazı gruplara öncelik tanıyacak. AB Aşı Dağıtımı ve Etkili Aşılama Stratejisi çerçevesinde, öncelikli gruplar şöyle sıralandı:
Sağlık çalışanları
60 yaş ve üzerindeki kişiler
Sağlık sorunları nedeniyle özellikle risk altında bulunan kişiler
Temel hizmet sektöründe çalışan işçiler
Sosyal mesafeye uymanın zor olduğu meslek grupları
Dezavantajlı sosyoekonomik gruplar
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