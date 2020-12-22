Koronavirüs aşıların yüzde 51'i dünya nüfusunun yüzde 14'üne yapılacak; 2022 yılına kadar dünyada 2 milyar kişi aşı olamayacak!

Pfizer-Biontech aşısına 2 Aralık 2020 tarihinde acil kullanım izni veren ve kullanmaya başlayan İngiltere’de virüsün mutasyonunun çıkmasıyla birlikte araştırmalar hızlandırıldı. Son yapılan araştırmaya göre, aşı şirketlerinin üretim kapasiteleri de göz önüne alındığında 2022 yılına kadar dünyada 2 milyar kişinin aşı olamayacağı belirtildi.

British Medical Journal’da yayınlanan çalışmaya göre, tüm aşı üreticileri üretim kapasitelerini arttırsalar bile, 2021'in sonuna kadar yaklaşık altı milyar kişinin aşı olabileceği açıklandı.

Johns Hopkins Halk Sağlığı Okulu ekibi tarafından aşı üreticilerin kamuya açıkladığı corona virüs ön siparişlerine bakılarak hazırlanan rapora göre ülkelerin 15 Kasım 2021’e kadar 13 üreticiden 3,76 milyar insanı aşılamaya yetecek 7,48 milyar doz sipariş ettiği belirtildi.

Aşıların yüzde 51'i dünya nüfusunun yüzde 14'üne yapılacak

Bu üreticiler, "AstraZeneca Plc ve Oxford Üniversitesi, Novavax, Pfizer Inc ve BioNTech SE, Sanofi ve GSK, Johnson & Johnson ve Janssen, Moderna Inc, SinoVac ve CanSino, Gamaleya Araştırma Enstitüsü, CureVac, Medicago, Queensland Üniversitesi ve CSL" olarak sıralanırken araştırmacılar, tüm ön siparişli aşıların yarısından fazlasının (yüzde 51), dünya nüfusunun yalnızca yüzde 14'ünü oluşturan yüksek gelirli ülkelere gittiğini tespit etti.

Kişi başına en fazla aşıyı Kanada sipariş etti

ABD, 800 milyon ile en fazla aşı dozu ayıran ülke olurken Kanada kişi başına 5 doz aşı sipariş ederek nüfusuna göre en fazla siparişi veren ülke olurken British Medical Journal’da yayınlanan çalışmada son olarak dünyadaki 13 büyük aşı üreticisi tam kapasiteyle çalışsa bile 2021’in sonuna kadar 12 milyar doz aşı üretebileceği bunun da 6 milyar kişiye yetebileceği açıklandı.



Bu rakam da 2022’nin başına kadar her dört kişiden birinin Koronavirüs aşısına ulaşamayacağı anlamına geliyor.