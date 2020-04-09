Koronavirüs, Amazon ormanlarına da sıçradı

Amazon ormanlarında dış dünyadan izole halde yalayan Yanomami halkında ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görüldü. İlk tespit edilen vakanın 15 yaşında bir hastada olduğu belirtildi.

Dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 88 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bu kez Amazon ormanlarında görüldü. Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami halkı arasında 15 yaşında bir çocukta Covid-19 tespit edildi.

15 yaşındaki hastanın Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ifade edildi.

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün Yanomami arasında çok endişe verici bir vakayı (virüsü) doğruladık. Yerli topluluklara, özellikle de dış dünyayla çok az temasa sahip olan topluluklar için üç kat daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da yerli halk arasında en az 7 Koronavirüs vakasının doğrulandığı belirtildi. İlk vakanın 1 hafta önce Kokama etnik grubundan pozitif test edilen 20 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi.