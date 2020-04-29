Koronavirüs: Alman doktorlar koruyucu ekipman sıkıntısını çıplak pozlarıyla protesto ediyor

Almanya'da bir grup doktor, Koronavirüs salgınında yaşadıkları koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısını, çıplak pozlarla protesto etmeye başladı.

Protestocu doktorlar, "Blanke Bedenken" (Çıplak Kaygılar) adıyla açtıkları internet sitesinde malzeme sıkıntısı nedeniyle "hayat kurtarmak için hayatlarını riske attıkları" mesajını veriyor.

Sitede bir erkek doktor, muayenehanesinin önünde verdiği çıplak pozla "Biz aile hekimleriniz. Sizi güvenli bir şekilde tedavi edebilmemiz için koruyucu ekipmana ihtiyacımız var. Elimizde çok az olan bu malzemeler biterse işte böyle görüneceğiz" diyor.

Doktorlar, geçen Perşembe açtıkları sitenin kamuoyunda büyük ilgi gördüğünü, kısa süre çok sayıda doktorun cinsel organlarını tıbbi cihaz, dosya ya da tuvalet kağıtlarıyla kapattığı çıplak pozlarını paylaştığını söylüyor.

Fotoğrafların çoğunda doktorların üzerinde sadece stetoskopları olduğu görülüyor. Fotoğraflardan birinde bir kadın doktor "Yara dikmeyi öğrendim. neden şimdi maske dikmeyi öğrenmek zorundayım?" yazılı bir döviz tutuyor.

Blankebedenken.com

İlham kaynakları Fransız doktor

Doktorlar internet sitesinde, protestolarının ilham kaynağının Fransa'nun Pomerols kasabasında muayenehanesinin önünde koruyucu malzeme sıkıntısına dikkat çekmek için çıplak poz veren Alain Colombie adlı doktor olduğunu söylüyor.

Colombie, fotoğrafta üzerinde "Ölüme gönderilen asker" yazılı bir kol bandıyla görülüyor.

Birçok ülkede olduğu gibi, Almanya'da da sağlık çalışanları salgının başından bu yana yüz maskesi, siper, eldiven ve tulum gibi kişisel koruyucu malzeme sıkıntısından şikayet ediyor.

Almanya koruyucu malzemelerin çoğunu Çin'den ithal ediyordu. Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıklamasında yerel üretime hız verileceği belirtildi.

Ülkede vaka sayısı 160 bin'e yaklaşırken ölü sayısı da 6300'ü geçti.