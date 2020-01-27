Koronavirüs alarmı; 30 bin Çinli şubat ayında Türkiye’ye gelmeyecek

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Koranavirüs, Hong Kong, Makao, ABD, Japonya, Güney Kore ve Singapur, Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'de görüldü. Türkiye Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs sebebiyle birtakım önlemler alındığını açıkladı. Çinli 30 bin turist Türkiye ziyaretini iptal etti.

TIKLAYIN | Salgın hastalık korkusu: Dünya 'Koronavirüs' için alarmda

Çin'den gelen turistin yüzde 80'ini getiren Dorak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, kararla birlikte şubat ayında beklenen 30 bin Çinli turistin Türkiye'ye yönelik tüm rezervasyonlarının iptal edildiğini söyledi. Bir Çinli turistin ortalama 1000 dolar harcadığını anlatan Körükçü, "İptal kararıyla birlikte yaklaşık 30 milyon dolarlık gelir kaybı yaşanır" dedi.

Sabah’ta yer alan habere göre, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, kararın en çok bölgeyi etkileyeceğini söyledi. Dinler, "Bölgede otel doluluğunun yüzde 50'si Çinli turistle sağlanıyordu. Bu dönemde özellikle Çin Yeni Yılı olması nedeniyle yoğun bir ilgi vardı. Şimdiye kadar herhangi bir vaka görülmedi" dedi.