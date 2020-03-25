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Koronavirüs

Koronavirüs | 7 ülkeden 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi

25 Mart 2020 07:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 7 ülkeden 2 bin 721 öğrencinin, tahliye işleminin tamamlanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.

"14 gün karantinada kalacaklar"

Öğrencilerin, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinasyonunda ulaşımlarının sağlandığını kaydeden Oktay, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun, vatandaşlarımız asla yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

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