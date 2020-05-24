Korona yasakları, dağıtım sorunları, tiraj kaybı, internet rekabeti; bugün basılmayan gazeteler bayram boyunca çıkmayacak

T24 Haber Merkezi

Onlarca ulusal gazete bugün çıkmadı, bayram boyunca da çıkmayacak

Korona salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları ve diğer kısıtlamaların ardından yaşanan dağıtım sıkıntıları, tiraj kayıpları ve internet haberciliğinin artan etkisi nedeniyle, gazeteler ilk kez kendi kararlarıyla yayımlanmıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla pek çok gazetenin büyük kentlerde dağıtımının yapılamaması üzerine Basın İlan Kurumu da baskı şartını mücbir sebep kapsamına alarak kaldırdı.

Sözcü Grubu daha önce itiraz etse de Turkuvaz ve Demirören Medya’nın bayram boyunca gazete basmama kararı ile uzlaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı bayram boyunca gazeteler çıkmama kararı aldı.

Sözcü gazetesi alternatif olarak Bayram Gazetesi çıkardı ve arefe gününden gazetenin dağıtımını yaptı. Bayram Gazetesi’ni “Herkesin evlerde olduğu bayram boyunca bu gazete elinizden düşmeyecek. Sakın canımız sıkılacak diye düşünmeyin. Özel içerikli bu gazeteyi doya doya, zevkle okuyacaksınız” sözleriyle duyurdu.

Demirören Grubu gazetesi Hürriyet de bayram boyunca okunacak “Hürriyet Bayram” ve “Hürriyet Bayram İki" adıyla iki gazete çıkardı.

Evrensel, Cumhuriyet ve Birgün gazetesi de basılı olarak çıkmadı. Yeni Yaşam gazetesi daha önce e-gazete olarak çıkma kararı almıştı.

Evrensel gazetesi de bayram boyunca e-gazete formatında okuyucularına ulaşacağını duyurdu.

Gazeteler bayram bittikten sonra çarşamba günü yine bayilerde olacak.

Geçmişte nasıldı?

İstanbul, İzmir ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti 1946-1995 boyunca bayramlarda "Bayram Gazetesi" çıkarıyordu. Çünkü 5953 Basın İş Kanunu'nun 20.maddesine göre ulusal gazetelerin bayramda gazete çıkarması yasaktı.

1992'de Sabah Gazetesi'nin o dönemki Genel Yayın Müdürü Zafer Mutlu "Biz bayramlarda da yayınlanacağız. Bayram günlerinde ulusal gazetelerin yayınlanmaması tam bir saçmalık... Bu uygulama serbest piyasa ekonomisinin ruhuna aykırı... Okur, düşük kaliteli bayram gazetelerini almaya mecbur bırakılıyor" demişti.

21 Ocak 1993'te Anayasa Mahkemesi, dini bayramlarda Bayram Gazetesi dışında gazete çıkarılmasını yasaklayan yasa hükümlerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

O günden sonra da tüm ulusal gazeteler bayramda da gazete çıkarmaya başladı. Bazı gazeteciler de resmi bayram tatillerinde ek mesai ücreti almadan çalışmak zorunda kaldı.

TGC Başkanı Orhan Erinç, Bayram Gazetesi ile ilgili şunları söylemişti.

"Bayram gazeteleri, gazetecilerin bayramda hakları olan tatili yapmalarını sağlıyordu. Gazeteci cemiyetleri yerelde yayınlar, İstanbul'da bizim çıkardığımız gazete de bütün Türkiye'ye dağıtılırdı. Önemli olan, insanların gazetesiz kalmamasıydı. Ayrıca farklı gazetelerden gazeteciler bir arada çalışma imkânı bulurdu. Kıdemli, artık çalışmayan gazeteciler de yazılar yazardı. Dayanışma örneğiydi."