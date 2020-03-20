Korona günlerinde 'Şok Doktrini'; imkânsız görünen aniden mümkün hale gelir

2007 tarihli Şok Doktrini – Felaket Kapitalizminin Yükselişi’nin yazarı, şimdilerde Bernie Sanders kampanyasının yürütücüsü aktivist-yazar Naomi Klein, The Intercept’te yayınlanan “Koronavirüs kapitalizmini mağlup etmenin yolu” başlıklı konuşmasında sistemlerin krizleri nasıl kendi lehine çevirmek istediğini anlattı.

1+1 Forum'dan Yiğit Atılgan'ın çevirisini yaptığı Konuşmada Klein "Kriz dönemlerinde imkansız görünen birden mümkün hale gelir" dedi.

Klein'in videodaki konuşmasından bazı satılar şöyle:

"Kriz zamanlarında, imkansız görünen fikirler birden mümkün olurlar. Ama kimin fikirleri? Olabildiğince fazla insanı güvenli ve sağlıklı tutmak için tasarlanmış olan adil fikirler mi yoksa en savunmasız olanları daha da korumasız bırakan, zaten hayal bile edilemeyecek kadar varlıklı olanları daha da zenginleştirmek için tasarlanmış olan yırtıcı fikirler mi?

Araştırmamın bana öğrettiği şu: Şok ve krizler her zaman 'Şok Doktrini' yolundan gitmez. Aslında krizler için bir çeşit evrimsel sıçramayı harekete geçirmek mümkün. Büyük Buhran'ın (1929) Yeni Anlaşma'ya yol açtığı 1930'ları düşünün.

ABD'de ve başka yerlerde hükümetler bir sosyal güvenlik ağı örmeye başladı.Bakın, Trump'ın planını biliyoruz. Tehlikeli fikirleri kapsayan bir 'Pandemi Şok Doktrini'. Sosyal güvenliği özelleştirmeden sınırlarını kısıtlama, daha da fazla göçmeni kafesleme planı... Seçimleri iptal ettirmeye çalışıyor bile olabilir. Fakat bu hikayenin sonu daha yazılmadı. Seçim yılındayız, toplumsal hareketler ve başkaldıran politikacılar çoktan seferber oldular. Ve 1930'larda olduğu gibi etrafta yatan daha bir sürü fikrimiz var.

Bu fikirlerin çoğu bir hafta önce fazla radikal görülerek reddedildiler. Şimdi ise bunlar bu krizi atlatmak ve gelecekteki olası krizlerden korunmak için tek mantıklı yol gibi görünüyorlar.

Cesaretimizi kaybetmemiz için doğru bir zaman değil. Gelecek, etrafta yatan fikirleri için daha sıkı savaşmaya istekli olanlar tarafından belirlenecektir."