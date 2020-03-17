Korona günlerinde evde vakit geçirmek için 300 belgesel erişimde

Dünyadaki neredeyse tüm büyük opera salonları ve konser salonları performanslarını Koronavirüs nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı. Ve arşivlerini ücretsiz olarak erişime açtı.

18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Festivali’nin de arasında bulunduğu birçok festivalin iptal kararının ardından, Filmmor ve Documentarist her gün online yeni bir film yayınlama kararı aldı. Bu kararın ardından Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali’de festival tarihinden 300 filmi erişime açanlar arasına katıldı.

Dünyanın en kapsamlı belgesel festivallerinden Amsterdam Belgesel Film Festivali (IDFA) de festival tarihinden 300 filmi online erişime açtı.

Altyazı’nın aktardığına göre, IDFA’nın erişime açtığı online platformdan izlenebilecek filmler arasında Türkiye yapımı iki belgesel de bulunuyor. Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın yönetmenliğindeki “İki Dil Bir Bavul’ (2008) ile Kazım Öz’ün yönettiği belgesel film “Son Mevsim: Şavaklar” (Demsala Dawi: Sewaxan, 2008) erişime açılan Türkiye yapımlarından.

1988 yılından bu yana her yıl Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen dünyanın en büyük belgesel festivali olan “Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali”nin ücretsiz olarak online erişime sunduğu 300 filme ulaşmak için tıklayınız