Korona günlerinde dayanışma: Sevgili kağıt toplayıcıları, belki yeterli sabununuz yoktur, buradan alabilirsiniz

Yeni tip Koronavirüs (COVİD 19) salgını insanlar arası dayanışmayı da yer yer güçlendiriyor.

Uzmanların 'hijyen' uyarıları konusunda en dezavantajlı gruplar arasında yer alan kağıt toplayıcıları için duyarlı bir vatandaş yaşadığı mahallenin bir duvarına sabun bıraktı.

İstanbul-Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahalesi'nde yaşayan bir mahalle sakini bıraktığı sabunu "Sevgili kağıt toplayıcılar, temizliğin çok önemli olduğu şu günlerde belki yeterli sabununuz yoktur. Buradan alabilirsiniz. Kolaylıklar!" notu ile bıraktı.