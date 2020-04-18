Korona’dan önce nasıl bir 2020 hayal etmiştik: T24 Yıllık 180 sayfa, 57 yazar ve çizerle Dergilik’te

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2020 artık elinizin altında. Siyasetten ekonomiye, dış politikadan dünyaya, sanattan hayvan haklarına, iklim krizinden kadın hareketi ve spora -yeni tip Koronavirüs salgınından önce- Türkiye ve dünya gündemindeki konular hakkında 2020 öngörülerini içeren T24 Yıllık’ta 57 yazar, uzman, çizer, gazeteci ve sanatçının yazıları ile desenleri yer alıyor. Online siparişle babil.com adresinden satışa sunulan T24 Yıllık, bugünden itibaren Turkcell Dergilik’teki edisyonuyla elinizin altında.

T24 Yıllık’a Turkcell Dergilik’ten iphone ve android cihazlarınızla şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

Apple cihazlarından T24 Yıllık için tıklayın

Android cihazlardan T24 Yıllık için tıklayın

Aralık ayının sonundan itibaren D&R mağazaları, Remzi, Kırmızı Kedi ve Arkadaş kitabevleri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki gazete bayilerinde satışa sunulan T24 Yıllık, online siparişle babil.com adresinden alınabiliyor. Turkcell Dergilik’te de okurlara açılan T24 Yıllık, dijital olarak da yayına sunuldu. Kendi türünde Türkiye’de bir ilk olan T24 Yıllık 2. sayısında 180 sayfa olarak basıldı, süreli bir yayın için en geniş yazar ve uzman yelpazesini bir araya getirdi.

1 Eylül 2009’dan beri yayında olan bağımsız internet gazetesi T24’ün kâğıda basılı tek yayını olan T24 Yıllık’taki desenleri, Türkiye’nin dünyada da tanınan çizerleri yaptılar. T24 Yıllık’ın kapak tasarımı ve deseni Selçuk Demirel’e ait. Yıllık’ın iç çizgilerini de Selçuk Demirel, Tan Oral ve M. Kutlukhan Perker çizdiler. T24 Yıllık 2020’de yazıları, şiir ve öyküleri, çizgileri ile yer alan isimler alfabetik sırayla şöyle:

Akdoğan Özkan, Ali Bülent Erdem, Atilla Dorsay, Aydın Engin, Aytun Aktan, Barış Soydan, Bekir Ağırdır, Berna Abik, Burak Özçetin, Candan Yıldız, Cem Dizdar, Cenk Durlu, Doğan Akın, Ece Aksoy, Emrah Akın, Fehim Taştekin, Fikret Bila, Füsun Sarp Nebil, Gonca Tokyol, Gökçer Tahincioğlu, Hakan Aksay, Hasan Cemal, Hülya Ekşigil, Kaan Kurtuluş, Kemal Can, Kenan Başaran, Mehmet Karlı, Mehmet Yalçın, Metin Gürcan, Mehmet Y. Yılmaz, Murat Belge, Murat Sabuncu, Murat Yetkin, M. Kutlukhan Perker, Osman Ulagay, Oya Baydar, Oytun Okan Şenel, Ömer Madra, Pınar Öğünç, Rıdvan Akar, Seden Mestan, Selçuk Demirel, Sema, Sencer Ayata, Seyfettin Gürsel, Sibel Oral, Soli Özel, Şirin Payzın, Tan Oral, Tayfun Atay, Tuğçe Erçetin, Tuğrul Akşar, Tuğrul Eryılmaz, Türkay Demir, Yalçın Doğan, Yasemin Özgün, Zeynel Lüle.