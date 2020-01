'Korner çalışıyor musunuz?' sorusuna Terim'den yanıt: Yok, sadece gol yemek için antrenman yapıyoruz!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Letonya maçı öncesinde başkent Riga'da düzenlediği basın toplantısında, Letonyalı bir basın mensubunun sorduğu "Kornerlerden sürekli gol yiyorsunuz bu konuda antrenmanlarda çalışıyor musunuz?" sorusuna, "Bulunduğumuz konum size böyle ciddiyetsiz soru sorma hakkı vermez. Sorunuzu dikkatli sorun" yanıt verdi.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları;

- Bulunduğumuz konum Letonya'nın iştahını kabartmış gözüküyor. Sonuç olarak 3. maçı oynayacağız. Ondan sonra 7 maç var.

- ('Kornerlerden sürekli gol yiyorsunuz, bu konuda antrenman yapıyor musunuz' sorusu üzerine) 11 sene evvel tesadüfen bizi eleme imkanı bulduğunuz Türk Milli Takımı o zaman da iyi bir takımdı, şimdi de iyi takım. Birkaç kornerde gol oldu diye, bu seviyedeki takımlara bu soru sormaz. Yok sadece gol yemek için antrenman yapıyoruz! Bulunduğumuz konum size böyle ciddiyetsiz soru sorma hakkı vermez. Sorunuzu dikkatli sorun.

- Daha iyi ya! Yan toplara çalışmıyor olmamız sizin takımınız için daha iyi. Gidin söyleyin. Korner atışlarında bu avantajı kullanırsınız belki. Kendi takımlarınıza öyle sorun.

- Ben kendi takımıma bakıyorum ama her takımı da ciddiye alıyorum. Her takım bizim için önemli takım. Her takıma saygı duyuyoruz. Gücü ne olursa olsun her takımın da bize saygı duymasını istiyoruz.

- Futbolcuların iyi olması bizim de sahada iyi olmamız ve kazanmamız anlamına geliyor. Bu kadar iyi oynayıp kaybettiğimiz bir maç yüzünden canımız acıyor diyebiliriz. İzlanda'daki durumun tam tersi. Üzüldüler tabii ki.

- Günümüz futbolunda takımlar arasında güç farkı kalmadı. Her gün de takımlar aynı form durumunda olmadığı için sürpriz sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

- Ne benim ne futbolcularımın kafasını önüne eğme gibi bir durumu olamaz. Üzgünüz ama kafamız önde değil.

-Genel olarak aynı takımla çıkacağız. Kalecilerimiz Onur ve Tolga tek başlarına kayıpların sorumlusu olamazlar. Hedef göstermekten vazgeçelim.

-İyiyim Allah'a şükür, moralim de gayet iyi. Futbolcu üzülürse ben de üzülürüm. Ben yoğun yaşayan bir insanım o yüzden... Maçtan önce telefonumu kapattım o yüzden ailemle, eşimle, çocuklarımla konuşamadım. Bakın o kadar üzgünüm torunumu bile soramadım.