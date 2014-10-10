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Spor

Milan Baros'tan Fatih Terim'e: Dünyada ondan daha iyi olan bir sürü hoca var

Bir dönem Galatasaray'da, Fatih Terim ile birlikte çalışan Çek golcü Çek basınına Terim hakkında ağır eleştiriler yöneltti

10 Ekim 2014 16:42

Galatasaray'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile birlikte 1 sene beraber çalışan ve şampiyonluk kazanan Milan Baros, deneyimli teknik adam hakkında çok olumsuz ifadeler kullandı. Baros, "Türkiye'de çok büyük bir efsane olarak anılır. Ancak, ben onunla ilgili iyi şeyler hatırlamıyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Dünyada ondan daha iyi olan bir sürü hoca var. Fatih Terim'in Galatasaray'da taktik konusunda konuştuğunu hiç hatırlamıyorum. Terim takıma sadece "Rakibi yıkmak"tan bahsederdi" dedi.

Milan Baros, A Milli Takım'ın Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı maç öncesi kısa bir açıklama yaptı.

Çek basını, Fatih Terim'i; "Fiorentina ve AC Milan'da göreceli olarak çok kısa süre kaldı. Özellikle, Fiorentina'da çok iyi hatırlanır. İmparator lakaplı antrenör, son dönemde Galatasaray ile 2 şampiyonluk daha kazandı ve Türk Milli Takımı'nın başına geçti. Galatasaryalılar, Terim'e alternatif olabilecek tek ismin Mourinho olacağını söylüyorlar"ifadeleriyle tanıttı.

Milan Baros ise; "Türkiye'de çok büyük bir efsane olarak anılır. Ancak, ben onunla ilgili iyi şeyler hatırlamıyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Onun çok muhteşem bir hoca olduğunu söylerlerdi ama çalıştıktan sonra gerçeği gördüm. Dünyada ondan daha iyi olan bir sürü hoca var" dedi.

Baros; "Fatih Terim'in Galatasaray'da taktik konusunda konuştuğunu hiç hatırlamıyorum. Terim takıma sadece "Rakibi yıkmak"tan bahsederdi" diyerek açıklamasını noktaladı.

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