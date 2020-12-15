Körler Ülkesi’nin yeni gizemi: Kadıköy'deki kazılarda arkeologları şaşırtan yeni bulgular ortaya çıktı

İstanbul’da Haydarpaşa Garı’nda 2018 Mayıs ayında başlatılan arkeolojik kazılarda İstanbul’un özellikle de Kadıköy’ün tarihine ışık tutacak çok önemli bulgular elde edildi. Peronların altından çıkan mermer tabanlı, apsidal formlu oldukça geniş bir alana yayılan mimari yapı tespit edildi. İçinde toplu mezar buluntusunun da çıktığı yapı şimdilik gizemini koruyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kazıda görev yapan arkeologlar, “Kiliseye benzemeyen, tek apsidal formu olan, içinde toplu mezarların olduğu bugüne kadar bilinen başka bir yapı kompleksi yok. Henüz bir tanımlama yapamıyoruz” dedi.

Zemininin oldukça düzgün ince işçilikle döşenmiş mermer bloklarla kaplı olduğunu söyleyen arkeologlar, “Mermerlerin altında mezar odası tespit ettik. Etrafında toplu mezarlar da bulduk. Tüm bunlar buranın kutsal olduğunu, dini bir amaçla kullanıldığını bize düşündürüyor. Kazı çalışmaları derinleştikçe gizemin çözüleceğini düşünüyoruz” diye aktardı.

Kazı çalışmalarında ele geçen 18 bine yakın sikke MÖ 7. yy’dan günümüze dek Kadıköy/Khalkedon tarihine dair bir bilgi sundu. İlk kez sistematik bir arkeolojik kazıda klasik döneme ait Khalkedon sikkeleri ele geçirildi. Elde edilen sikkeler eskiden Körler Ülkesi olarak da adlandırılan Kadıköy’ün bugün olduğu gibi geçmişte de ticari bir canlılığa sahip olduğunu gösterdi.