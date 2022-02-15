Korkusuz yazarından üniversiteye giriş sınavında barajın kaldırılmasına tepki: Bunun adı, özel üniversitelere öğrenci bulma planıdır

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) TYT ve AYT baraj puanı uygulamasının kaldırılmasını eleştirdi; “Bunun adı, özel üniversitelere öğrenci bulma planıdır” dedi.

“Taban puan varken, bu puanı tutturamayanlar hiçbir üniversiteye kayıt yaptıramıyordu. Kayıt yaptırma hakkı tanınmıyordu. Şimdi bu kalktı. Sınava giren herkes bir üniversiteye girebilecek artık” diyen Ataklı, gelen eleştirilere “saray iktidarının” umurunda olmadığını ifade etti. İktidarın seçime giderken Erdoğan öyle büyük lider ki isteyen her öğrenci üniversiteye girebiliyor artık…” algısı yaratmaya çalıştığını iddia eden Ataklı, YÖK Başkanı’nın açıklamalarını anımsattı.

Ataklı, “Aslında şunu söylese hiç olmazsa daha onurlu bir açıklama yapmış olacak” diyerek şunları kaydetti:

“Her yıl başarılı öğrenciler zaten istedikleri bölümlere girebiliyorlar. Ancak tercihler genellikle devlet üniversitelerine yönelik oluyor. Özel üniversitelere ise bir ikisi hariç zaten çurçur öğrenciler kalıyor, taban puanı yüzünden onların kontenjanları açık kalıyor. Taban puan olayınca birkaç soru bilen öğrenciye bir yer bulunacak, özel üniversiteler de bol para kazanacak.”

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