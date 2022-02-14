T24 LogoT24 Logo
Eğitim

YÖK Başkanı: Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil

"Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir"

14 Şubat 2022 11:07

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite sınavlarına girişte baraj puan uygulanmasını kaldırılmasına ilişkin olarak, "Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir. Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil" dedi.
erol özvaryöküniversitebarajsınav barajı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24