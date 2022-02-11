Korkusuz yazarından Tuncay Özilhan’a: TÜSİAD kürsüsünde söylediklerinizin ciddiye alınmasını istiyorsanız, kovdurduğunuz işçileri geri alın ve onlardan özür dileyin

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Migros’ta süren eylemlere ilişkin kaleme aldığı yazısında, “TÜSİAD kürsüsüne çıkıp YİK Başkanı olarak konuşurken, söylediklerinizin ciddiye alınmasını istiyorsanız; kovdurduğunuz işçileri geri alın ve onlardan özür dileyin. İstedikleri zammı yapın… Sendikayı da ‘hak ve özgürlük mücadelesi’nin temsilcisi olarak kabul edin” dedi.

Yarkadaş, Tuncay Özilhan’ın AKP iktidarına “demokrasi, hak ve özgürlük” çağrısı yapmasına değindiği bugünkü yazısında, Migros’ta süren eylemlere dikkati çekti.

“Şu sıralar, Tuncay Özilhan’ın ‘sorumluluk taşıyorum’ diyerek öne sürdüğü 86 bin işçinin önemli bir bölümü ‘ekmek’leri için mücadele ediyor. Özilhan’ın sahibi olduğu Migros’ta çalışan işçiler, kendilerine dayatılan yüzde 8’lik sefalet zammına karşı en demokratik haklarını kullanıyor ve direniyor. İşçiler ve bağlı bulundukları DGD-Sen ‘saat ücretine 4 TL daha zam’ istiyor” diyen Yarkadaş, “Geçen yıl ortalama 400 MİLYON TL kar eden Migros ise işçilere saat başına 4 TL daha zammı çok görüyor!” diyerek şirkete tepki gösterdi.

“Çok görmekle kalmıyor; direnişe katıldığı tespit edilen 250 işçi, bir gecede kovuluyor! Üstelik bunun için polis de devreye sokuluyor ve işçiler çalıştıkları depodan zorla çıkarılıyor. Bir yanda 400 Milyon TL’lik bir kar; diğer yanda saat başına istenen 4 TL’lik zam talebi… Kapitalizmin vahşi yüzü kendisini bir kez daha gösteriyor!” diyen Yarkadaş, yazısının devamında Özilhan’ı eleştirdiği şu satırları kaleme aldı:

“Üstelik tüm bu olup bitenler, daha üç ay önce TÜSİAD adına kürsüye çıkarak ‘demokrasi, hak ve özgürlük dersi’ veren Tuncay Özilhan’ın şirketinde yaşanıyor. Biz şimdi hangi Tuncay Özilhan’a inanacağız? TÜSİAD’ın kürsüsünde yüksek perdeden ‘’hak ve özgürlükler dersi’’ veren Özilhan’a mı yoksa zam istediği için 250 kişiyi polis zoruyla binadan çıkarttıran ve kovan Özilhan’a mı?

Kendi adıma söyleyeyim; benim için 2. örnek geçerlidir! TÜSİAD’çı Tuncay Özilhan, 400 milyon TL kazandığı şirketini var eden işçilere saat başı 4 TL zammı çok görmüş, ‘’HAK’’kını isteyen işçileri kovdurarak, kürsüde söylediği sözlere kendisinin bile inanmadığını göstermiştir. Ancak biz yine de Tuncay Özilhan’a bir şans verelim ve şu çağrıyı yapalım:

TÜSİAD kürsüsüne çıkıp YİK Başkanı olarak konuşurken, söylediklerinizin ciddiye alınmasını istiyorsanız; kovdurduğunuz işçileri geri alın ve onlardan özür dileyin. İstedikleri zammı yapın… Sendikayı da ‘hak ve özgürlük mücadelesi’nin temsilcisi olarak kabul edin.

Eğer bunları yapmayacaksanız, ‘demokrasi, hak ve özgürlük’ kavramlarını bir daha ağzınıza almayın!”

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