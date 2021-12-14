Korkusuz yazarından Meclis'te yumruk savuran AKP'li Alpay Özalan’a: Futbolculuğu da böyleydi bunun

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaşanan kavga esnasında çekilen yumruğu havada fotoğrafıyla tartışılan AKP İzmir milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan için, “Bu çocuğa “Allah ıslah etsin” diyeceğim ama nasıl olsa ıslah olmaz” dedi.

Özalan’ın yaşananlar sonrasında yaptığı, ““Milletvekili seçildiğim ilk gün söylemiştim. Vatanım, devletim, milletim, bayrağım benim için kırmızıçizgidir. Cumhurbaşkanımız benim için kırmızıçizgidir. Cumhurbaşkanımıza hakaret edenler karşısında beni bulur demiştim. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da öyle olacak…” açıklamasını hatırlatan Ataklı, “Futbolculuğu da böyleydi bunun” diye yazdı.

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