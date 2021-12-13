Meclis'te yumruk savuran AKP'li Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem; her yerde rezilliklerine yanıt vermeyi sürdüreceğim

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaşanan kavgada yumruk yaptığı elinin havadayken çekilmiş fotoğrafıyla dikkati çeken AKP İzmir milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan, “Hakaretlerle sosyal medyada linç kampanyalarıyla beni hedef alıyorlar. Bu şekilde beni susturacaklarını ya da durduracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem” dedi.

Özalan, “Sosyal medyada da, Meclis'te de, her yerde rezilliklerine yanıt vermeyi sürdüreceğim. Bilsinler ki tam karşılarında durmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Şebnem Bursalı’ya konuşan Özalan, Meclis’te yaşanan gerginliğe ilişkin olarak şu açıklamada bulundu:

"Milletvekili seçildiğim ilk gün söylemiştim. Vatanım, devletim, milletim, bayrağım benim için kırmızı çizgidir. Cumhurbaşkanımız benim için kırmızı çizgidir. Cumhurbaşkanımıza hakaret edenler karşısında beni bulur demiştim. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da öyle olacak...

Çarşamba günkü İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li hadsiz Gazi Meclis'te "Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidar olacağız" dedi. Daha sonra da ceza alması için yapılan oylamada CHP 'evet' oyu kullanmadı. Açıkça bölücülüğe sessiz kaldılar. Bunun üzerine başlayan tartışmalarda CHP grubu rezilliğini bastırmak için Cumhurbaşkanımıza, bizlere ve İçişleri Bakanımıza hakaretlerle saldırdı. PKK medyasında fink atanlar, terörün başını ezenlere yönelik rezil ifadeler kullandı. Onlar, her türlü hakareti edecek, toplumun sinir uçlarıyla oynayacak, provokasyonlar yapacak, biz sessiz mi kalacağız? Sessiz kalmadım. Asla da kalmam...

HDP'li Fatma Kurtalan'ın parmak sallayarak "Bizim ve PKK sayesinde bu koltuklardasınız" sözlerine tepki göstermeyenler, terörün başını ezenlere saldırırsa, ağızlarının payını veririm.

Hakaretlerle sosyal medyada linç kampanyalarıyla beni hedef alıyorlar. Bu şekilde beni susturacaklarını ya da durduracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem... Sosyal medyada da, Meclis'te de, her yerde rezilliklerine yanıt vermeyi sürdüreceğim. Bilsinler ki tam karşılarında durmaya devam edeceğim..."