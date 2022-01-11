Korkusuz yazarından AKP’li Şamil Tayyar’a: Cıvık popülizm böyle bir şey

Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşının yüzde 14.4 zamlanarak 100 bin lirayı aşmasına tepki gösteren muhalif vekillere, "Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin" diye seslenmesini “cıvık popülizm” olarak değerlendirdi.

AKP’li Tayyar, “Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam yüzde 14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için yüzde 30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz?” diye tweet atmıştı.

“Bu tipler böyle ucuz kahramanlıklardan ucuz prim yapma çabalarından hiç vazgeçmezler” diyen Ataklı şunları kaydetti:

“Kardeşim bırak muhalefeti, önce iktidara seslen “Ey sevgili partililerim, dava arkadaşlarım; millet pahalılıkla baş etmeye çalışırken kendinize zam yapmayın, dayanışma gösterin” de sonra muhalefete dönüp ‘Siz de iktidarla iş birliği yapın’ diye akıl ver.

Bu ucuz kahraman muhalefetin istese de milletvekili maaşlarını düşürmeye ve yükselmeye sayısının yetmeyeceğini bilmiyor mu? Biliyor bilmesine de cıvık popülizm böyle bir şey.”

Ataklı, AKP’li Tayyar’a, “Bu artışlarla sen de daha yüksek emekli maaşı alacaksın. O halde en azından alacağın bu farkı istediğin bir hayır kurumuna bağışla” diyerek çağrıda bulundu.

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TIKLAYIN - AKP'li Tayyar'dan muhalif vekillere: Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin