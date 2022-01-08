AKP'li Tayyar'dan muhalif vekillere: Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar,

Twitter'dan paylaşım yapan AKP'li Tayyar, " Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam yüzde 14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için yüzde 30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'ın maaşının yüzde 14.4 zamlanarak 100 bin lirayı aşmasına tepki gösteren muhalif vekillere, "Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin" dedi.