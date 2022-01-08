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Politika

AKP'li Tayyar'dan muhalif vekillere: Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin

"Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14,4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız"

08 Ocak 2022 13:53

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil TayyarCumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşının yüzde 14.4 zamlanarak 100 bin lirayı aşmasına tepki gösteren muhalif vekillere, "Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin" dedi. 
 
Twitter'dan paylaşım yapan AKP'li Tayyar, "Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam yüzde 14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için yüzde 30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz?" ifadesini kullandı. 
 
TIKLAYIN - Erdoğan'ın 2022 yılında maaşı yüzde 14,4 zamlandı
 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında alacağı maaş yüzde 14.4 zamlanarak 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi. Asgari ücretlilerin maaşı yüzde 50, memurların yüzde 30.5, emeklilerin ise yüzde 25.48 oranında zamlandı.
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