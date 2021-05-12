Korkusuz yazarı Takan: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nabız yoklamış, Akşener renk vermemiş

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir araya geldiği iftar yemeğinde, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sonusunda "nabız yokladığını" Akşener'in ise "renk vermediğini" yazdı.

Takan, "Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geldiği ve sıcak görüntülerin verildiği iftar yemeğinde -kamuoyuna yansıtılan şekliyle- doğal olarak, ülke gündemindeki konular konuşuluyor. Ancak orada çok ince bir ayrıntı var!.. CHP ve İYİ Parti koridorlarından ulaştığım bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adayları ve seçim çalışmaları ile ilgili görev verdiği iki ayrı ekip ve çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Kaynaklarımın ortak ifadesine göre, 'Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığı konusunda ciddi ciddi nabız yoklamış'. Meral Akşener ise 'renk vermemiş'…" ifadesini kullandı.

Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ortak adaylık konusunda muhalefetten teklif gittiğini söyleyerek, "Biz sizi destekleyeceğiz diyenler sözlerinin arkasında dursaydı o iş olurdu" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik de Akşener'in şu değerlendirmeyi yaptığını yazdı:

“Ben kimseye söz vermedim… Başından beri cumhurbaşkanı adayıydım… Söz verenler, sözünden dönenler kimse ona güvenmesin…Bizimle konunun alakası yok… Makarayı geriye sarıp, işlerine geldiği gibi yorumluyorlar.”

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