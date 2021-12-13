Korkusuz yazarı: Devlet Bey bir Adanalı olarak Kemal Bey’e “kıyak” yaptı

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörist Karayılan’dan ayırt etmek imkânsız” dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “kıyak” yaptığını ifade etti.

Bayraktaroğlu, “Devlet Bey de bir Adanalı olarak Kemal Bey’e ‘kıyak’ yaptı. Çünkü bay Bahçeli, Kemal Bey’e açık destek verse; meselâ: ‘Sayın Kılıçdaroğlu terör örgütlerinin hedefiyken Beyefendi’yi terör örgütleriyle iltisaklandırmak; ihanettir, dalalettir hatta gaflettir’ dese halkın %95’i bu açıklamayı: ‘Kılıçdaroğlu terör örgütüyle ortak çalışıyor’ şeklinde algılayacaktı. Haliyle, Devlet Bey: ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu terörist Karayılan’dan ayırt etmek imkânsız…’ diyerek Kemal Bey’e kıyak çekti” dedi.

Bayraktaroğlu, "kıyak" tezini şöyle açıkladı:

Devlet Bey bugüne kadar kime hakaret edip iftira attıysa: O kişinin yıldızı parladı. Kime yanaşıp “canım, arkanda ben varım, mezara kadar seninleyim” dediyse, o kişinin siyasi hayatı bitti.

Örnekler: Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, Recai Kutan, Tansu Çiller…

Sözümün özü canlarım: Devlet Bey bugün de yine kendisine düşen görevi yerine getiriyor. Yani Devlet Bey, Kemal Bey’e hakaret edip, iftiralar attıkça CHP’nin oyları artıyor (Artacak…). O halde söyleyin bakalım Bay Bahçeli’nin “Sayın Kılıçdaroğlu’nu terörist Karayılan’dan ayırt etmek imkânsız…” deyişi… Kemal Bey’e ve CHP’ye “Kıyak” değil de ne?

Yazının tamamını okumak için tıklayın.