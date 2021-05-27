Korkusuz yazarı Can Ataklı: Erdoğan’dan ilk defa bu kadar korktum

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde çıkan gerginliğe işaret ederek, "Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler" demesine ilişkin olarak, "Erdoğan’dan ilk defa bu kadar korktum" dedi.

Ataklı, "Sanki çok kötü günlere gidiyoruz gibi. Pek çok kişi, 'Tabii ki gidiyoruz, sanki yeni bir şey mi söylüyorsun' diyebilir. Ama bana göre bu kez farklı. AKP Genel Başkanı’nı 30 yıldır tanıyorum. 15 yıl öncesine kadar aramızda bir hukuk da vardı. Hep eleştirdim kendisini. Birlikte olduğumuz toplantılarda, baş başa yemek yediğimiz zamanlarda da eleştirdim, benimsediği siyaseti asla benimsemeyeceğimi söyledim kim bilir kaç kere. Erdoğan, geçtiğimiz yıllar içinde iktidarını pekiştirirken herkesi korkutan, hatta açıkça tehdit eden pek çok söylem kullandı. İnsanlara hakaret etmekten hiç çekinmedi. Kendisine yönelik basit eleştirileri bile hakaret sayıp dava açan AKP Genel Başkanı, başkaları için en ağır sıfatları (aşağılık, rezil, ahlaksız, terörist, cibilliyetsiz, namussuz, hırsız) rahatlıkla kullandı. Tüm bunlar zaman içinde beni de etkiledi, bazen de korkuttu. Ancak dünkü konuşmasındaki kadar hiç ileri gitmemişti bana göre" yorumunu yaptı.

Ataklı, şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın dün AKP grubunda yaptığı konuşma inanılmazdı. Yakın geleceğimizin çok korkunç olaylara sahne olacağının habercisiydi adeta. Devleti yöneten tek adam eğer, 'Dur bu daha bir şey değil, bak neler olacak' derse neler olacağını tahmin etmek bile çok ürkütücü. Birincisi, eğer göstericiler Erdoğan’dan yana iseler ne kadar şiddete başvururlarsa vursunlar, 'demokratik haklarını kullanıyor' muamelesi görüyor ve görecektir. İkincisi; Erdoğan’a öyle ya da böyle laf söyleyenler her türlü saldırıya açıktır ve bu saldırılar meşrudur. Erdoğan aklını yitirmediğine göre, ne yapmak istiyor acaba? Hızla düşen oylarını, kendinden olmayanlara şiddet uygulayarak, döverek, söverek yükselteceğini mi düşünüyor? Yoksa verdiği işaretle ülkenin her yanında muhalefete yönelik 'demokratik tepki' adı altında saldırılar başlatmak, sonra bunlara karşılık verilmesini sağlamak, bunun yaratacağı kaos ortamını güya ortadan kaldırmak için OHAL ilan etmek hazırlığı içinde mi? Gerekçesi ne olursa olsun, Erdoğan’ın muhalefete yönelik şiddeti meşru gösterme çabası korkunçtur. Dur bakalım ne olacak? Açıkçası ben ilk kez ciddi biçimde korktuğumu söylemeliyim. Kendim için değil elbette, ama ülkenin gidişi açısından çok ciddi korkuya kapıldım."

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Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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