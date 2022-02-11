Korkusuz yazarı Bayraktaroğlu: Yeme bizi Ahmet Hakan…

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler’in doğalgaz faturalarındaki yüksek rakamlar konuşulurken “Topluma kuru fasulye dağıtılacak. Herkes kendi gazını kendi üretecek” sözleri üzerine yaptığı açıklamasını eleştirdi.

Hakan’ın söz konusu programa ilişkin olarak yaptığı, “Benim bulunduğum bir programda herhangi bir konuk, 'Elektrik faturalarını düşürmek için vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın' diye saçmalayamaz. Böyle iğrenç bir saçmalama karşısında 'Ne diyorsun sen birader?' diyerek olay çıkarırım, müdahale ederim” açıklamasını hatırlatan Bayraktaroğlu, “Alnımda ‘keriz, geri zekâlı’ yazmadığını bildiğim halde… Ahmet’in bu yazdıklarını okuduktan sonra bir kez daha baktım aynaya. Öyle ya koskoca Ahmet Hakan bu, koskoca Hürriyet’in koskoca genel yayın müdürü… Ben/Biz ondan daha mı iyi bilecekti/m/k?..” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın Diyarbakır barosu başkanlarından Tahir Elçi’yi konuk ettiği programı hatırlatan Bayraktaroğlu, yazısının devamında şunları kaydetti:

“Turgay Güler’in halkla kafa bulduğu o sözlere sesini yükseltmeyen, ‘Ne diyorsun sen birader?’ diyerek olay çıkarmayan, müdahale etmeyen Ahmet Hakan, Diyarbakır barosu başkanlarından Tahir Elçi’yi konuk ettiği programda kişisel görüşünü açıklayan Başkan’ı kökten milliyetçilere, yargısız infazcılara hedef göstermek için: Celâllendi… ‘Ne diyorsun sen birader?’ diyerek azarladı… Ve Ahmet’in o kişisel kalkışmasından sonra Tahir Elçi bir suikasta kurban gitti.”

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TIKLAYIN - "Kuru fasulye" çıkışıyla gündem olan gazeteci Turgay Güler: Yüksek faturalardan dolayı isyan eden halkla dalga geçmek gibi bir tutumum olamaz