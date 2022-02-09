Ahmet Hakan'dan 'kuru fasulye' açıklaması Turgay Güler'in yaptığı espri, vatandaşa değil, nükleere, HES’lere itiraz eden çevrecilere yönelik

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk’te sunduğu Tarafsız Bölge programında Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler’in doğalgaz faturalarındaki yüksek rakamlar konuşulurken “Topluma kuru fasulye dağıtılacak. Herkes kendi gazını kendi üretecek” sözleri hakkında yazdı.

Hakan, yazısında Güler’in ifadelerinin çarpıtıldığını söylerken, şunları kaydetti:

"Turgay Güler, 'Benim bir formülüm var. Topluma kuru fasulye dağıtılacak. Herkes kendi gazını üretecek' demiştir. Ama bunu... 'Nükleere itiraz ediyorsunuz, HES’lere itiraz ediyorsunuz. İyi de elektrik faturaları nasıl düşecek? Vatandaşa kuru fasulye dağıtılıp kendi gazını üretmesi mi sağlanacak' anlamında söylemiştir.

Yani yaptığı espri, vatandaşa değil, nükleere, HES’lere itiraz eden çevrecilere yöneliktir. Zaten program sırasında da hedefinin bu olduğunu defalarca belirtmiştir.

Kaldı ki benim bulunduğum bir programda herhangi bir konuk, 'Elektrik faturalarını düşürmek için vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın' diye saçmalayamaz. Böyle iğrenç bir saçmalama karşısında 'Ne diyorsun sen birader?' diyerek olay çıkarırım, müdahale ederim. Sadece ben değil. Programa katılan bütün konuklar, böyle bir iğrençlik karşısında ayağa kalkar."

TIKLAYIN - Gazeteci Turgay Güler'in "kuru fasulye" çıkışı gündem oldu: Herkes kendi gazını üretir!