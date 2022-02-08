Gazeteci Turgay Güler'in "kuru fasulye" çıkışı gündem oldu: Herkes kendi gazını üretir!

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, doğalgaz ve elektrik faturalarının pahalılığı tartışılırken, nükleer enerji santraline ve HES'lere karşı çıkılmasına yanıt olarak "Vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını kendi çıkarsın" ifadelerini kullanması gündem oldu.
Devlet kurumlarının özelleştirmesiyle sermayenin eline geçen elektrik şirketleri, zamlar ve yüksek faturalar, CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında konuşuldu.
Programa Turgay Güler, Hakan Bayrakçı, Bedri Baykam ve Zafer Şahin katıldı.
Zamlara ilişkin yorum yapan Bedri Baykam, "Elektrik devletin kontrolünde daha insaflı dağıtılamaz mı, bu özelleştirmeler geri alınamaz mı?" dedi.
Baykam'ın sözleri üzerine Takvim Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Zafer Şahin, "Allah aşkına nükleer yapmayalım, HES'leri yapmayalım, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız?" diye karşılık verdi.
Gazeteci Turgay Güler ise "Benim çözümüm var; topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek" dedi. Güler'in sözleri kısa sürede gündem oldu.
Güler, daha sonra Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Nükleer enerji santraline, HES'lere, Termik Santrallere, Rüzgâr enerjisine karşı çıkanlara söylediğim sözü kahpece çarpıtanlara söylenecek tek şey alçaksınız!
Kaldı ki yayın esnasında da bu çarpıtmaya cevap verdim. Dahası stüdyodaki herkes ama istisnasız herkes bu çarpıtmaya tepki gösterdi."