Gazeteci Turgay Güler'in "kuru fasulye" çıkışı gündem oldu: Herkes kendi gazını üretir!

Zamlara ilişkin yorum yapan Bedri Baykam, "Elektrik devletin kontrolünde daha insaflı dağıtılamaz mı, bu özelleştirmeler geri alınamaz mı?" dedi.

Baykam'ın sözleri üzerine Takvim Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Zafer Şahin, "Allah aşkına nükleer yapmayalım, HES'leri yapmayalım, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız?" diye karşılık verdi.

Gazeteci Turgay Güler ise "Benim çözümüm var; topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek" dedi. Güler'in sözleri kısa sürede gündem oldu.

Güler, daha sonra Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: