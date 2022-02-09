"Kuru fasulye" çıkışıyla gündem olan gazeteci Turgay Güler: Yüksek faturalardan dolayı isyan eden halkla dalga geçmek gibi bir tutumum olamaz

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Tarafsız Bölge programında, doğalgaz ve elektrik faturalarının pahalılığı tartışılırken, nükleer enerji santraline ve HES'lere karşı çıkılmasına yanıt olarak kullandığı, "Vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını kendi çıkarsın" ifadelerine ilişkin konuştu. “Benim yüksek faturalardan dolayı isyan eden halkla dalga geçmek gibi bir tutumum olamaz” diyen Güler, “Ben halkla değil, her şeye hayır diyen Bedri Baykam’la alay etmek için o sözleri sarf ettim” dedi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, önceki yazısında "Belli ki, siz o fasulyeyi çoktan hamuduyla yemişsiniz. Çevrenizden eksik olmayan pis kokunun da nedeni muhtemelen o" dediği, “kuru fasulye” benzetmesiyle gündem olan Turgay Güner’in kendisini aradığını ifade etti.

Altaylı’nın bugünkü yazısının "Güler: Baykam'a söyledim" başlıklı bölümünde aktardığına göre, Güler’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Elektrik ve akaryakıt fiyatlarının nereye geldiğini gayet iyi biliyorum. Halkın bu konudaki tepkisini de gayet iyi biliyorum. Bu konuda sizden farklı düşünmüyorum. Ancak emin olun ki, benim yüksek faturalardan dolayı isyan eden halkla dalga geçmek gibi bir tutumum olamaz.

Ben halkla değil, her şeye hayır diyen Bedri Baykam’la alay etmek için o sözleri sarf ettim. Bedri Baykam nükleer enerjiye hayır dedi, hidroelektrik santrallerinin balıklara zarar verdiği söyleyip hayır dedi, kömür santrallerine hayır dedi. Her şeye hayır deyince ben de ona ‘Ne yapacağız. Millete kuru fasulye dağıtıp kendi gazınızı kendiniz mi üretin diyeceğiz’ diye dalga geçtim. Hedefim halk değil, Baykam’ın tutumuydu.”

TIKLAYIN - Gazeteci Turgay Güler'in "kuru fasulye" çıkışı gündem oldu: Herkes kendi gazını üretir!