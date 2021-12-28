Korkusuz yazarı: Barışmak için seks yapmayın!

Korkusuz gazetesinin sağlık yazarı, psikolog, evlilik ve çift terapisti, cinsel terapist Kemal Özcan, bu hafta okurlarını, “Kavga ettiğinizde yatakta barışıyorsanız dikkat! Temel sorunlar çözülmedikçe zamanla cinsel yaşamınız da bozulur” diye uyardı.

Kemal Öztürk bir okurundan gelen, “34 yaşında evli bir erkeğim. Eşimle sık sık küçük şeylerden kavga eder sonra iş cinselliğe gider ve barışırız. Ben haklı olduğum zamanların bu şekilde unutturulmasından rahatsız oluyorum, bunu ona söylediğimde yeniden kavga ediyoruz. Sizce de burada bir tuhaflık yok mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Cinsellik bir çift ilişkisinin bağlayıcı gücüdür. Bazı çiftlerde cinsellik terk edilme ve yalnızlık korkusuna göre adeta bir güvenlik supabı işlevi görür. Bu tür bir cinsel yakınlık tarzı bazı durumlarda işe yaramakla birlikte çok da sağlıklı bir çözüm değildir. Çünkü bazı sorunların üstünü örten, çözümsüz bırakan bu durum zamanla çift ilişkisinde iletişimi bozarak eşlerin birbirinden uzaklaşmasına, yaşanan cinselliğin mekanik bir eyleme dönüşmesine neden olabilir. Burada asıl yapılması gereken yaşanan sorunları yetişkin egosuyla, karşılıklı saygı ve iş birliği içerisinde çözdükten sonra cinsel birliktelikle taçlandırmaktır. Sizin durumunuzda eşinizle aranızda ciddi bir iletişim sorunu olduğunu bunları çözmekte zorlandığınız anlaşılıyor. Temel sorunlar çözülmedikçe zamanla cinsel yaşam da bozulacaktır. Bu nedenle eşinizle birlikte evlilik terapisi konusunda da deneyimli bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.”

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