Korkusuz yazarı Ataklı: Nagehan Alçı’nın son yazısı evlere şenlik, tam bir “saray itirafı” olmuş

Korkusuz yazarı Can Ataklı, HaberTürtk yazarı Nagehan Alçı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna katılmasının ardından gelen eleştirilere verdiği yanıtı değerlendirdi. Ataklı, “Nagehan Alçı’nın son yazısı evlere şenlik, tam bir ‘saray itirafı’ olmuş” dedi.

Ataklı, yazısının “Kendini korurken herkesin bildiğini ama saraycıların söyleyemediğini itiraf etti” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Şu Nagehan Alçı’yı anlamıyorum. Sanki herkes “Neden o otobüse bindin?” diyormuş gibi cevap yetiştirmeye çalışıyor. Sadece bununla kalsa iyi. Bu nedenle İmamoğlu’nu eleştirenleri de gerçek muhalif olmamakla, AKP’ye hizmet etmekle suçluyor. Oysa Alçı’ya “Neden bindin?” denmiyor İmamoğlu’na ‘Neden sembol olmuş bu kişiyi otobüse aldın?’ diye soruluyor. Bunlar konuşuldu, ama Nagehan Alçı’nın son yazısı evlere şenlik. Tam bir ‘saray itirafı’ olmuş.”

Ataklı, Alçı’nın "Fotoğraf sebebiyle Ekrem İmamoğlu’na saldıranlar muhalif mi?" başlıklı yazısındaki şu sözlerini hatırlattı:

“Bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu’na saldıranların hiçbiri -evet hiçbiri- mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler. Hepsinin de zihinleri bir şekilde Devlet’in kontrolünde. Korku ya da başka sebeple. Sonuçta böyleler. İçlerinde geçmişte İmamoğlu’na samimi destek olanlar da vardır ama siyasal ideolojileri ya da korkaklıkları yüzünden istemeseler bile şu an bunlar zihinsel manada Devlet’in hizmetkarları. Ekrem İmamoğlu’na bu şekilde saldırarak Devlet nezdinde konfor alanlarını genişletiyorlar. Kendilerini garanti altına alıyorlar. Ortada tam bir sahtekarlık var. Somut örnek vereyim. Bundan daha iki hafta önce Ekrem İmamoğlu’na hapis istemiyle dava açıldı. Bugünkü Türkiye’de, istenirse bu dava hemen mahkumiyet ile sonuçlanır. Yargıtay da anında onar. Yani o durumda Ekrem Bey aday falan olamaz. Bunu yapmak zor mu? Hayır, 2022 itibariyle hiç de değil. Sadece karar verilip düğmeye basılması yeterli…”

“Harika değil mi?” diye soran Ataklı, “ Demek ki neymiş, Erdoğan istediği an İmamoğlu’nu görevden alabilir hapse de atarmış. Biz söyleyince bir şey olmuyor tabii de saray yazarı yazınca pek hoş oluyor” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Nagehan Alçı: Fotoğraf üzerinden İmamoğlu'na saldıranların hiçbiri siyasal rejimin muhalifi değil, zihinsel olarak Devlet'in hizmetkârları!