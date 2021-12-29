Korkusuz yazarı Ataklı: İktidarın önde gelenlerinin “hatırlatma aşıları” Turkovac olsun

Korkusuz yazarı Can Ataklı, “İktidarın önde gelenlerinin ‘hatırlatma aşıları’ Turkovac olsun” önerisi getirdi.

“Bakanlığın bir şey söylemesine gerek yok aslında, bu aşıya güven olup olmayacağını önümüzdeki günlerde halkın bu aşıyı yaptırıp yaptırmaması sayesinde anlayacağız. Gözlediğim kadarıyla ‘ne olursa olsun AKP’yi destekleme duygusu dışında’ olanların çok büyük çoğunluğunun bu aşıya pek güveni yok. O halde iş devletin büyüklerine düşüyor” diyen Ataklı şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı, yardımcısı, bakanlar, AKP milletvekilleri ve yöneticileri; ‘hatırlatma aşılarını’, yerli ve milli aşından yaptırsınlar. Hatta bunun kamuoyu önünde olması takdire şayan olacaktır. ‘Biz iki aşıdan sonra hatırlatma aşısı da olduk’ diyenler çıkacaktır. Olsun fark etmez, fazla aşı göz çıkarmıyormuş nasıl olsa, oluverin gitsin, hem millet de bu sayede aşıya güvenir. Üstelik yabancı ülkelerin alması da kolaylaşır” dedi.

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