Korkusuz yazarı: Abdullah Gül teklifini getiren yetmez ama evetçi bir liberal solcuymuş

Korkusuz yazarı Gürkan Hacır, 2018 seçimiyle ilgili yaşanan tartışmalara değindiği yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olmasını isteyen kişinin “Yetmez ama evetçi bir liberal solcu” olduğunu yazdı.

Gürkan Hacır, bugünkü “Kim bu sol liberal” başlıklı köşe yazısında "Önceki akşam İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nu konuk ettik Şimdiki Zaman’da… Sorularımıza tüm içtenliğiyle cevap verdi Tatlıoğlu… Mevzu döndü dolaştı 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geldi. İki gün önce Ali Babacan ‘Eğer çatı adayla seçime girseydik kazandırdık, boşu boşuna 5 yıl kaybettik. Yazık oldu’ demişti. Yani Abdullah Gül’ün değerlendirilmemesini bir kayıp olarak nitelemişti" dedi.

Tatlıoğlu’nun “Abdullah Gül teklifinin sol liberal birisinden geldiğini” söylediğini aktaran Hacır, şu ifadeleri kullandı:

Üstü kapalı olarak da… Çatı aday planını bozan kişi olarak da Meral Hanım’ı ve İYİ Parti’yi işaret etmişti. İşte tam bunu sorduk İsmail Tatlıoğlu’na… Tatlıoğlu bulmacayı ortaya bıraktı. Abdullah Gül teklifi sol liberal birinden geldi. Hemen atıldık üzerine… CHP içinden mi? Hayır CHP içinden değil. Efendim bu isim bir siyasetçi mi? Hayır siyasetçi değil.

Hayda… İş iyice bulmacaya dönüşmüştü. Kemal Derviş… Hüsamettin Özkan… İsimler havada uçuştu. İsmail Tatlıoğlu ser verip sır vermedi.

I-ııh… Gece bittiğinde halen biz bulmaca çözmeye devam ediyorduk. Yaklaştığımız da oldu. Yetmez ama evetçi bir liberal solcuymuş… Ama kim? Siz bulabildiniz mi? Abdullah Gül ismini Meral Hanım’a teklif olarak götüren liberal solcu kim?

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