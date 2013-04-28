Korkusuz Felix: 39 bin metreden atlamak nefes kesici ama huzurlu

Dünyaya uzay sınırından atlayarak bir rekora imza atan 44 yaşındaki Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, “Kapsülün dışındayken sadece 10 dakikanız var. Çünkü bağlantınızı kestikten sonra kalan oksijen ancak bu kadar yetebilir. Haliyle korkacak veya bir şeyleri sorgulayacak zamanınız yok. Sadece kısa süre dünyayı bu kadar yukarıdan görmenin keyfini yaşıyorsunuz. Tamamen karanlık. Nefes kesici. Yalnız ve çaresiz. Ama huzurlu” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’ye konuşan “Korkusuz” Felix, ilginç açıklamalar yaptı.

Baumgartner, annesinin atlayışından dolayı üzgün ve endişeli olduğun söyleyerek, “Bir hafta önce kız kardeşimi kanserden kaybetmiştik. Bu sefer de oğlu uzaydan atlıyordu. Ama sonra benimle gurur duydu” dedi.

Kapsül 39 bin metreye ulaştığında sıcaklığın eksi 70 derece olduğunu söyleyen Baumgartner, “Ama asla tereddüt etmedim. Kapsülün içinde olduğunuz sürece sorun yok ama çıktığınız an her şey değişiyor” dedi.

Atlayış için kapsülün dışına çıktığında hissettiklerini anlatan “Korkusuz” Felix, “Kapsülün dışındayken sadece 10 dakikanız var. Çünkü bağlantınızı kestikten sonra kalan oksijen ancak bu kadar yetebilir. Haliyle korkacak veya bir şeyleri sorgulayacak zamanınız yok. Sadece kısa süre dünyayı bu kadar yukarıdan görmenin keyfini yaşıyorsunuz. Tamamen karanlık. Nefes kesici. Yalnız ve çaresiz. Ama huzurlu” diye konuştu.

Twitter’da bazı kullanıcıların “Baumgartner ezan sesini duymuş” şeklindeki tweetlerine ilişkin, "Yok canım, ezan sesi filan duymadım" dedi.

“Ölümcül anlar yaşadım” diyen Felix, “Çıkış kusursuzdu ama sonra yavaşça dönmeye başladım. Sonra dönüşler hızlandı. Bazı anlar gerçekten ölümcüldü. Birkaç saniyeliğine bilincimi kaybedeceğimi hissettim. Uzayda yüzüyormuş gibiydim. Birden çok hızlanıyor fakat havayı hissetmiyorsunuz. Zaten yok. Çaresizlik hissediyorsun. Ama en önemlisi ses hızını aşmamdı” dedi.