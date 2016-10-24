Korkunç palyaçolara karşı önlemler sertleşiyor

Almanya‘da son günlerde artan ve toplumda rahatsızlığa neden olan korkunç palyaço şakaları ile ilgili ilgili yetkililerden sert açıklamalar geldi. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Adalet Bakanı Thomas Kutschaty, başkalarına ölüm korkusu yaşatmanın komik olmadığını ve kurbanlara herhangi bir fiziksel zarar verilmese bile, bu şakayı yapan korkunç palyaço kılıklı kişilerin bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini vurguladı. Bakan Kutschaty, "Özellikle bu sözde şakaların şiddet eylemine dönüştüğü durumlarda, şakayı yapanların ait olduğu yer cezaevidir" ifadesini kullandı. Almanya'nın bir diğer eyaleti olan Bavyera'da da sözkonusu fenomene tolerans gösterilmiyor. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, emniyet birimlerinin konu ile ilgili tepkisinin sert olacağını belirtti.

Gerçek palyaçolar yaşananlardan rahatsız

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz haftasonunda sadece Kuzey Ren Vestfalya'da 86 korkunç palyaço vakası yaşandı. Münih'te de eli baltalı, korkunç palyaço maskeli bir şahsın çalıların arasından fırlayarak, bisikleti ile eve dönen 10 yaşındaki bir çocuğa doğru bağırarak koştuğu bildirildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Alman Sirk İşletmeleri Birliği Başkanı Dieter Seeger, yaşanan olayların sirklerin imajını çok kötü etkilediğini ve söz konusu saldırılarla palyaçoların giderek bir korku objesine dönüştüğünü dile getirdi. Seeger sırf bu yüzden birçok sirkteki palyaçoların yüzlerini beyaza boyamadıklarını, makyaj yapmadıklarını ve sadece gülünç kıyafetler giyebildiklerini belirtti.

Profesyonel palyaçolar da, korkunç palyaço olaylarından rahatsız. Almanya Kırmızı Burun Derneği Yöneticisi Claus Gieschen, çocukları ve yetişkinleri bir maskenin arkasına gizlenerek korkutan kişilerin sadece ruhsal sorunlara sebep olmadığını, aynı zamanda palyaçoların kamuoyundaki imajını da zedelediğini ifade etti. Tıp ve bakım sektöründeki palyaçoların çatı örgütü ise açıklamasında, korkunç palyaçoların palyaço değil, akıl sağlığı yerinde olmayan ve rahatsızlıklarını bu şekilde yaşayan insanlar olduğunu öne sürdü. Yaşanan olaylar nedeni ile hastanelerde hastalara neşe ve teselli vermek için terapi amaçlı çalışan palyaçoların işlerinin dahi tehlikeye girdiği belirtiliyor.

King'den mesaj var

Korkunç palyaço maskesi ve kıyafeti ile insanları korkutma akımı kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya sıçramış durumda. Yaklaşık iki yıldır ABD'de giderek yayılan bu akımı gerilim ve korku edebiyatının en büyük yazarlarından Stephen King de eleştiriyor. 1986 yılında en çok satanlar listesinin ilk sırasında yer alan, çocukları öldüren bir palyaçonun konu edildiği ‘O' adlı kitabı ile belki de bu akımın yaratıcısı olan King, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, bu palyaço histerisinden vazgeçilmesini istedi ve palyaçoların çoğunun iyi olduğunu, çocukları neşelendirdiğini ve insanları güldürdüğünü dile getirdi.

Almanya'nın en ünlü sirklerinden Krone Sirki palyaço korkusu (koulrofobi) yaşayan insanlar için seminerler düzenlemeye başladı. Söz konusu seminerlerde palyaçoların makyajsız halleri ile bu insanların karşısına çıkıp, onların gözü önünde palyaço kılığına giriyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, DW, ET/BÖ