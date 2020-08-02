'Korku: Pandemi' çizgi romanı Yeni1mecra'da başlıyor

Yazar Ömer Altan'ın ilk defa yirmi yıl önce cisimlenen 'Korku' isimli süper kahramanı yeni macerasıyla dijital çağa ayak uyduruyor. Çizim, çinileme, boyama, balonlama ve harflemeyi üstlenen genç usta Ali Çetinkaya'ya emanet olan 'Korku: Pandemi' çizgi romanı, yarından (3 Ağustos 2020) itibaren Yeni1mecra'da yayına başlayacak.

Vedat Özçelik sponsorluğunda 3 Ağustos itibariyle Yeni1mecra internet sitesinde yayına başlayacak olan Korku: Pandemi, insanlığın yaşadığı kaos nedeniyle geri dönmek zorunda kalan süper kahraman Korku'nun mücadelesine odaklanıyor.

Ömer Altan'ın açıklamasına göre ilk etapta yayınlanacak otuz sayfalık bölüm, cevaplar sunmaktan çok okurun zihninde daha da fazla soru uyanmasına yol açacak. Dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan maceranın şaşırtıcı sonucu ise ancak çizgi romanın tüm bölümleri tamamlandığında kendini açık edecek.

Dünya standartlarında bir süper kahraman çizgi romanı gerçekleştirmek hedefiyle yola çıkan ekibin projesi kahramanlığa şüpheyle yaklaşılan modern zamanların tedirginliğini yansıtıyor. Korku: Pandemi, kahramanlaşmak zorunluğu altında çıldırmaya başlayan nevrotik bir süper kahramana odaklanmasıyla da dünyaca bilinen muadillerinden ayrılıyor.

Her gün bir sayfası paylaşılacak olan Korku: Pandemi, bilim kurgudan psikolojik gerilime farklı türleri harmanlayan anlatı yapısıyla okuruna güncel gerçeklere dokunan sürükleyici bir hikâye vaat ediyor.

Yarın başlayacak maceraya şuradan katılabilirsiniz.