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Kültür-Sanat

Korku klasiği Carrie sosyal medya nesline uyarlandı

Stephen King'in ünlü romanı Carrie, yayımlandıktan 40 yıl sonra modern bir uyarlamayla yeniden beyaz perdeye taşınıyor

30 Kasım 2013 01:23

Kitap, 17 yaşında, toplumdan dışlanmış ve ezilen 17 yaşındaki bir kızın telekinetik güçleri olduğunu farketmesini ve bu güçleri kendisine eziyet edenlere karşı kullanmasını konu alıyor.
1973 yılında yayımlandığında 4 milyon kopya satan kitap, üç yıl sonra Brian de Palma'nın yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılmış, Amerikalı sinema oyuncusu Sissy Spacek, Carrie rolüyle akıllarda unutulmaz bir yer edinmişti.
Yeni uyarlamada ise Carrie rolünde Chloe Grace Moretz, aşırı muhafazakâr annesi rolünde de Julianne Moore yer alıyor.
"Erkekler Ağlamaz" filmiyle bilinen yönetmen Kimberley Peirce ise Carrie'yi bu kez sosyal medya neslinin ilgisini çekecek şekilde uyarlamayı tercih etti.
Kitaba genel olarak sadık kalınsa da örneğin açılıştaki duş sahnesinde sosyal medya ve akıllı telefonların kullanılması dikkat çekiyor.
Orijinal hikâyede, Carrie'nin ilk kez regl olduğunu farkeden arkadaşları onunla dalga geçer. Yeni uyarlamadaysa bunu bir adım ötesine taşıyıp Carrie'yi telefonlarıyla filme çeken arkadaşları, görüntüleri YouTube'a yüklüyor.
Kendisi de çocukluğundan beri televizyon ve sinema sektöründe olan başrol oyuncusu Moretz, internette taciz ve zorbalığa maruz kaldığını gizlemiyor.
Moretz "Benim hayatımda olup bitenlerle son derece alakalı bir film" diyor, "Bugünlerde hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz ve benim iki eşcinsel ağabeyim var. Bir tanesinin ağzında çiçekle bir fotoğrafını internete koymuştum. Ardından gelen yorumlar korkunçtu."
Moretz, ''Sanal tacizin yol açtığı psikolojik terörle başetmenin ''dayak yemekten çok daha zor'' olduğunu söylüyor.

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