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Yaşam

Körfez yarış pisti mühürlendi

Otomobil ve motosiklet yarışlarının düzenlendiği 'körfez yarış pisti' gürültü kirliliği yarattığı gerekçesiyle mühürlendi.

15 Eylül 2009 03:00

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki otomobil ve motosiklet yarışlarının düzenlendiği 'körfez yarış pisti' gürültü kirliliği yarattığı gerekçesiyle mühürlendi.

Çok sayıda yarış organizasyonun yapıldığı ve 2007 Dünya Süper Sport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu gibi birçok ünlü motosiklet yarışçısının yetiştiği pist, çevrede oturanların tarafından gürültü kirliliği yarattığı gerekçesiyle şikayet edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, pistin işletmeciliğini yapan İstanbul Motor Sporları Kulübü Derneği'ne gürültü kirliliğini önlemesi için 180 gün süre verdi.

Ancak verilen sürede önlem alınmayınca, belediye pisti mühürledi.

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