Koreli turiste Beyoğlu kazığı!

T24 - Jubin Paul Kwon’i “Dedelerimiz de Kore’de şehit düştü” diye gece kulübüne götürdüler...





Amerika'daki bir üniversitede yönetici olarak çalışan Koreli Jubin Paul Kwon, turistik gezi için geldiği İstanbul'da 'Kore dostluğuyla' dolandırıldı.



Koreli Kwon'a 31 Mart 2011'de İstiklal Caddesi'nde yürürken yanına yaklaşan B.K. ile M.M. isimli iki kişi, nereli olduğunu sordukları turistin Koreli olduğunu öğrenince "Bizimde dedemiz Kore'de şehit oldu, sana bir şeyler ısmarlamak istiyoruz" diyerek koluna girdi ve çalıştıkları kulübe götürdü.



'Son paramı verdim'



Habertürk'te yer alan habere göre; Kwon yaşananları karakoldaki ifadesinde şöyle anlattı:



"İsteklerini kabul ettim. Birlikte yemek yedik ve ücretini ödediler. Daha sonra 'Güzel bir yer var oraya gidelim' dediler. Onlarla birlikte bir kulübe gittik. Masaya adlarını bilmediğim3 kadın geldi. Hesabı istedim ve hesabın 7 bin 400 TL olduğunu görünce hemen itiraz ettim. Bunun üzerine orada bulunan ve yönetici olduğunu öğrendiğim B.K. kolumdan tutarak 'Bu hesabı ödeyeceksin yoksa buradan gidemezsin' dedi. Kartımdan çektiğim 600 TL ile cüzdanımdaki son para olan 90 doları kendisine verdim."

15 yıl hapis istendi



Koreli turistin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.K. ve M.M., suçlamaları reddetti.



Çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanan şüpheliler, toplam 10 bin TL kefaletle serbest kaldı. Şüpheliler hakkında TCK'nın 149/1'inci maddesi gereğince 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.



