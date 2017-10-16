Koreli Ayla 'Ayla'nın gala gösterimi için İstanbul'da

1950'de başlayan Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin, Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı Türkiye'nin Oscar aday adayı Ayla filmi, 27 Ekim'de vizyona girecek. Filme konu olan ve savaşta Türk askerlerinin bularak Ayla ismini taktığı Koreli Eunja Kim, filmin gala gösterimi için dün İstanbul'a geldiğini söyledi.

Kim, 71 yaşında olduğunu belirterek, Kore Savaşı sırasında 5 yaşında olduğunu ve bu nedenle yaşadıklarını zor hatırladığını belirterek, "Tek hatırladığım, savaşın ortasında bir yerde ağlıyordum ve orada Süleyman Baba, beni alıp Türk tugayına götürdü. Çok hayal meyal hatırlıyorum ama hatırlıyorum. Türklerin bana bakması, beni aralarına alması, bunları da az hatırlıyorum." dedi.

"Türkiye, benim için farklı bir yere sahip"

Süleyman Dilbirliği'ni yeniden ilk kez Seul'de gördüğünün altını çizen Kim, "3 defa daha Türkiye'ye geldim ve Süleyman Baba'yı gördüm her seferinde. Her geldiğimde kalbimde garip bir duygu oluyor ve çok mutlu hissediyorum. Süleyman Babam'ı göreceğim için aşırı mutlu oluyorum. Süleyman Babam'ın olduğu bu ülke, benim ikinci vatanım. Televizyonda Türkiye'nin olduğu bir spor karşılaşması, haber ya da yarışma gördüğümde hep Türkiye'yi tutuyordum, gerçekten ikinci vatanım olarak hissettiğim için. Duygulanıyordum. Türkiye, benim için farklı bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Filmin barışı anlattığını sözlerine ekleyen Kim, "Herkesin izlemesini istiyorum. Orada, bir çocuğun savaşa maruz kalması sonucu yaşadıkları anlatılıyor. Umarım hiçbir çocuk artık savaşa maruz kalmaz, ailesiyle mutlu mesut yaşar bütün çocuklar ve dünyanın her yerinde bir barış yaşanır." dedi.

"350 lokasyonda 926 salonda vizyona girecek"

Yönetmen Can Ulkay da Ayla'nın Türkiye'de 350 lokasyonda 926 salonda vizyona gireceğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Ayla uluslararası bir hikaye. Her ne kadar arkasında koca bir savaş varsa da insana indirgenmiş bir hikaye. Koreli küçük bir kızla, Türk askerinin hikayesi. Ama ay yıldızı çıkarıp kızı değiştirin, bambaşka bir ülkede de aynı hikaye yaşanmış olabilir. Dolayısıyla bizim hikayemizin en büyük özelliği gerçek ve yaşanmış bir hikaye olması. Birçok savaşta böyle hikayeler yaşanmıştır. İkinci özelliği de kahramanlarının hayatta olması. Bu ulusal ve uluslararası çevrelerde filmi pozitif yönde etkiliyor. Toronto'daki gösterimin ardından çok pozitif ger dönüşler oldu. Gerçekten evrensel bir film yaptık. Çok milliyetçi unsurları bulundurmadık. Tabii ki Türk askeri var. Kahramanlık ise Türk askerinin bu kızı, küçük Ayla'yı sahiplenmesidir."