Kore Savaşı, 65 yılın ardından resmen sona eriyor

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Güney ve Kuzey Kore liderlerinin iki ülke arasındaki tarafsız bölgede gerçekleştirdiği zirvede, Kore Savaşı’nın 65 yılın ardından resmen sona erdirilmesi kararı alındı. Kuzey ve Güney Kore devlet başkanları Kim Jong-un ile Moon Jae-in’in bu yıl bitmeden barışı resmi olarak ilan etmeyi umduğu kaydedildi.

Güney ve Kuzey Koreler arasındaki savaş 1950 yılında başlamış ve çatışmaların çoğu 3 yıl sonraki ateşkesle sona ermişti. Ateşkese rağmen ülkenin iki tarafı arasında herhangi bir barış anlaşması imzalanmaması sebebiyle, iki ülke resmi olarak hala savaştaydı.

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Kore Savaşı'ndan bu yana bölünmüş halde olan yarımadanın liderleri bugün ilk kez, tarafsız bölgede bulunan ateşkes köyü Panmunjom’daki Barış Evi'nde (Peace House) yerel saatle 09.30'da bir araya geldi. İki ülke arasındaki görüşmelerin ele alındığı tarihi görüşme sonrasında yapılan resmi açıklamada, “Liderler, 80 milyon insanımız ve tüm dünyanın önünde, bundan sonra Kore yarımadasında savaş olmayacağını ve yeni bir barış döneminin başladığını ilan eder” dendi. Açıklamada, saldırgan eylemlerin ve silah satın alımının azaltılması ile sınırda ‘barış bölgesi’ oluşturulması yönünde sözler verildiği bilgisine de yer verildi.

Güney Kore lideri Pyonyang'ı ziyaret edecek

Zirve sonrası Kim ve Moon tarafından yapılan duyuruda, Korelerin ateşkesin gerçek bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi ve Kore yarımadasında kalıcı barışın sağlanması için Washington’ın dahil olduğu 3’lü ya da Çin’in de yer alacağı 4’lü görüşmeler başlatmayı planladıklarını ilan etti.

Güney Kore lideri Moon’un sonbaharda Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a gideceği belirtilirken; bu ziyaretin savaşın resmi olarak sona erdirilmesini kapsayıp kapsamayacağına dair bir bilgi vermedi.