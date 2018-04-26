Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile görüşmeye yürüyerek gidecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapacağı tarihi liderler buluşması için iki ülke arasındaki ateşkes sınırından yürüyerek geçeceği açıklandı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Im Jong-seok, Kim ile Moon arasındaki zirve programının detaylarını basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Zirve programının, iki ülke lideri arasındaki kişisel bağları geliştirmeye yönelik etkinliklere ve nükleer silahsızlanma gündemine odaklanacağını ifade eden Im, Moon ve Kim'in tarihi zirve için iki ülke arasındaki Panmunjom ateşkes köyünde saat 09.30'da bir araya geleceğini açıkladı.

İki liderin sınır çizgisinde buluştuktan sonra zirvenin yapılacağı ateşkes köyünde bulunan Barış Evi'ne kadar birlikte kısa bir yürüyüş yapacağı belirtildi. Liderlerin Barış Evi'ndeki kısa bir sohbetin ardından saat 10.30'da resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Öğle arasından sonra ağaç dikilecek: Buraya barış ve refah ekiyoruz

Görüşmenin ardından ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek olan taraflar, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte ağaç dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanın dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz" yazılı bir anıt taşı konulacak.

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce birlikte kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecekler. Zirve Moon'un ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.

Genel Sekreter Im, liderlerin eşlerinin zirveye katılıp katılmayacağına henüz karar verilmediğini söyledi.