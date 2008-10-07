T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Korda’nın Objektifinden Che' sergisi

“Korda’nın Objektifinden Che” başlıklı sergi, 9 Ekim 2008– 04 Ocak 2009 tarihleri arasında santralistanbul’da...

07 Ekim 2008 03:00

santralistanbul, Küba devriminin önemli aktörlerinden Ernesto Che Guevara’nın 1960 yılında Alberto Díaz Korda tarafından çekilen “Guerrillero Heroico” isimli portre fotoğrafının, devrimsel içeriğinden çıkıp hızla üretilen ve çoğaltılan bir tüketim aracı haline gelmesini anlatan, kapsamlı bir sergiye evsahipliği yapıyor. “Korda’nın Objektifinden Che:Bir Portrenin Devrimle Başlayıp İkonla Biten Öyküsü” başlıklı sergi, 9 Ekim 2008– 04 Ocak 2009 tarihleri arasında santralistanbul’da ziyaret edilebilir.

Küratörlüğünü Trisha Ziff’in üstlendiği ve Riverside Kaliforniya Üniversitesi’ne bağlı UCR/Kaliforniya Fotoğraf Müzesi tarafından düzenlenen sergi, Alberto Korda’nın 1960 yılına ait Guerrillero Heroico başlıklı Che Guevara portresinden yola çıkıyor. Fotoğraf tarihinin en çok kopyalanmış imgesi olarak kabul edilen bu ikon fotoğraf, on yıllardır düzen karşıtı düşünce ve eylemlerin simgesi oldu.

Alttan çekilmiş, heykel izlenimi veren bir imge olan Guerrillero Heroico, Che’nin Küba hükümetinde tarım ekonomisinden endüstri ekonomisine geçişten sorumlu olduğu sırada, 5 Mart 1960 günü yapılan bir toplu cenaze töreninde çekildi. Küratör Trisha Ziff, eski bir moda fotoğrafçısı olan Alberto Korda’nın çektiği, Kahraman Gerilla portresini “Korda, sosyalist gerçekçilik döneminde yaygın görülen, efsaneleştirilmiş kahramanlığın görsel dilini kullanmakla birlikte Che’nin klasik, hattâ İsavâri duruşunu vurguluyor. Che’nin gizemli bakışında ise hem kararlılık hem de arzu bir arada izleniyor,” şeklinde tanımlıyor.

“Korda’nın Objektifinden Che” sergisi, otuzun üzerinde ülkede üretilmiş fotoğraf, afiş, film, ses, giysi ve eşyaları bir araya getiriyor. Çok çeşitli öğelerden oluşan bu koleksiyon, fotoğrafın devrim sırasında ortaya çıkışından günümüze uzanan çizgisini izliyor. Sergi, devrimsel içeriğinden çıkıp bir tüketim aracı haline gelen Korda’nın Che’sinin, çok çeşitli uyarlamalarla, hem en ince yorumlara bile direnen, hem de her tür değişime açık bir simgeye dönüşmesini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıllarda, İngiltere’deki Victoria ve Albert Müzesi’nin yanı sıra, ABD, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz’in önde gelen müzelerinde ziyaretçilerle buluşan “Korda’nın Objektifinden Che” sergisi, 9 Ekim 2008 – 04 Ocak 2009 tarihleri arasında santralistanbul Ana Galeri’de gezilebilecek.

İlgili haberler:

Che'nin günlükleri sergileniyor
Hâlâ yaşayan bir şeyler var

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24