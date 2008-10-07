Che'nin günlükleri sergileniyor

Hâlâ yaşayan bir şeyler var

santralistanbul, Küba devriminin önemli aktörlerinden Ernesto Che Guevara’nın 1960 yılında Alberto Díaz Korda tarafından çekilen “Guerrillero Heroico” isimli portre fotoğrafının, devrimsel içeriğinden çıkıp hızla üretilen ve çoğaltılan bir tüketim aracı haline gelmesini anlatan, kapsamlı bir sergiye evsahipliği yapıyor. “Korda’nın Objektifinden Che:Bir Portrenin Devrimle Başlayıp İkonla Biten Öyküsü” başlıklı sergi, 9 Ekim 2008– 04 Ocak 2009 tarihleri arasında santralistanbul’da ziyaret edilebilir.Küratörlüğünü Trisha Ziff’in üstlendiği ve Riverside Kaliforniya Üniversitesi’ne bağlı UCR/Kaliforniya Fotoğraf Müzesi tarafından düzenlenen sergi, Alberto Korda’nın 1960 yılına ait Guerrillero Heroico başlıklı Che Guevara portresinden yola çıkıyor. Fotoğraf tarihinin en çok kopyalanmış imgesi olarak kabul edilen bu ikon fotoğraf, on yıllardır düzen karşıtı düşünce ve eylemlerin simgesi oldu.Alttan çekilmiş, heykel izlenimi veren bir imge olan Guerrillero Heroico, Che’nin Küba hükümetinde tarım ekonomisinden endüstri ekonomisine geçişten sorumlu olduğu sırada, 5 Mart 1960 günü yapılan bir toplu cenaze töreninde çekildi. Küratör Trisha Ziff, eski bir moda fotoğrafçısı olan Alberto Korda’nın çektiği, Kahraman Gerilla portresini “Korda, sosyalist gerçekçilik döneminde yaygın görülen, efsaneleştirilmiş kahramanlığın görsel dilini kullanmakla birlikte Che’nin klasik, hattâ İsavâri duruşunu vurguluyor. Che’nin gizemli bakışında ise hem kararlılık hem de arzu bir arada izleniyor,” şeklinde tanımlıyor.“Korda’nın Objektifinden Che” sergisi, otuzun üzerinde ülkede üretilmiş fotoğraf, afiş, film, ses, giysi ve eşyaları bir araya getiriyor. Çok çeşitli öğelerden oluşan bu koleksiyon, fotoğrafın devrim sırasında ortaya çıkışından günümüze uzanan çizgisini izliyor. Sergi, devrimsel içeriğinden çıkıp bir tüketim aracı haline gelen Korda’nın Che’sinin, çok çeşitli uyarlamalarla, hem en ince yorumlara bile direnen, hem de her tür değişime açık bir simgeye dönüşmesini ortaya koyuyor.Geçtiğimiz yıllarda, İngiltere’deki Victoria ve Albert Müzesi’nin yanı sıra, ABD, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz’in önde gelen müzelerinde ziyaretçilerle buluşan “Korda’nın Objektifinden Che” sergisi, 9 Ekim 2008 – 04 Ocak 2009 tarihleri arasında santralistanbul Ana Galeri’de gezilebilecek.