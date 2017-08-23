Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener

\"YAPTIĞIMIZ ANKETLERDE TAYYİP ERDOĞAN BİRİNCİ TURDA KESİNLİKLE KAZANAMIYOR\"

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - KORAY Aydın, 2019 yılında yapılacak olan seçimde yeni kurulacak partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağını belirterek, \"Yaptığımız anketlerde Tayyip Erdoğan birinci turda kesinlikle kazanamıyor. Benim iddiam şu; birinci turda kazanamazsa ikinci turda o ilk turda aldığı oyu bile alamaz. Bu işin arkasında bir araya gelinerek oluşturulan bir strateji de var\" dedi.

Koray Aydın, Fox TV\'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 2019 yılında yapılacak olan seçimde ekim ayında yeni kurulacak partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağını belirten Aydın, \"Yaptığımız anketlerde Tayyip Erdoğan birinci turda kesinlikle kazanamıyor. Benim iddiam şu; birinci turda kazanamazsa ikinci turda o ilk turda aldığı oyu bile alamaz. Bu işin arkasında bir araya gelinerek oluşturulan bir strateji de var. Bu strateji güçlerin bir araya getirilerek AKP\'nin Türkiye\'de kurduğu bu hegomonik, baskıcı, ceberut yapıyı, ortadan kaldıracak Türkiye\'yi rahatlatacak, ötekileştirmeyi ortadan kaldıracak toplumun huzur duyabileceği yeni bir iklim inşası için bir organizasyondur bu\" diye konuştu.

Ekim ayı içerisinde yeni partinin kurulacağını da belirten Aydın, parti adının şu anda belli olmadığını çalışmaların devam ettiğini ifade etti.