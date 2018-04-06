T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Koray Avcı, yeni albümünü ilk kez imzalayacak

İSTANBUL, (DHA)- KORAY Avcı’nın yeni stüdyo albümü 'Senin İçin Değer'in ilk imza günü D&R Hilltown’da gerçekleşecek

06 Nisan 2018 14:03

İSTANBUL, (DHA)- KORAY Avcı’nın yeni stüdyo albümü \'Senin İçin Değer\'in ilk imza günü D&R Hilltown’da gerçekleşecek.

Ağustos 2015’te çıkardığı ‘Aşk İle’ isimli ilk albümünün ardından büyük bir çıkış yakalayan ve Temmuz 2016\'da yayınladığı \'Sonra Dersin Ki\'  albümüyle, geçtiğimiz iki yıl boyunca aralıksız müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Koray Avcı’nın son stüdyo albümü \'Senin İçin Değer\' müzikseverler ile buluştu. 15 şarkıdan oluşan üçüncü solo albümünde Koray Avcı, Selda Bağcan, Arif Sağ, Onur Akın, Buray, Reşit Gözdamla, Nesimi Çimen gibi Türk müziğinin önemli isimlerinin eserlerini de yorumladı.

Dijital mecralardaki 400 milyonu geçen izlenme rakamları ile büyük bir hayran kitlesine sahip Avcı, 11 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de D&R Hilltown mağazasında sevenleri ile bir araya gelecek. Koray Avcı imza günleri kapsamında, 13 Nisan Cuma D&R Adana Optimum, 21 Nisan Cumartesi D&R İzmir Forum Bornova, 28 Nisan Cumartesi ise D&R Ankara Panora’da olacak.

(FOTOĞTAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA KORAY AvcınınDeğerD&R HilltowndaAğustosTemmuzDersin KiKoray AvcınınKoray Avcı Selda Bağcan Arif Sağ Onur Akın Buray Reşit Gözdamla NesimiTürkDijitalAvcıNisanHilltownKoray AvcıNisan Cuma D&R Adana Optimum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24