Koray Avcı: Bayrağıma, memleketime, Atatürk'üme laf ettirmem

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - ŞARKICI Koray Avcı, herkesin düşüncesini, siyasi görüşünü korkmadan söylemesi gerektiğini belirterek, \"Her şeyine eyvallah ama bayrağıma, memleketime, Atatürk\'üme laf ettiğin an bitti benim için\" dedi.

Kendine has yorumu ve tarzı ile adından sıkça söz ettiren, geçen aylarda da \'Senin için değer\' albümünü çıkaran Koray Avcı, Kahramanmaraş\'ta sahne aldı. Özel eğitim kurumunun kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte okulun bahçesinde hayranlarıyla buluşan Avcı, son albümündeki parçaları seslendirdi. Repertuvarına önceki albümdeki şarkılardan da yer veren sanatçı, birçok parçasını öğrencilerle birlikte seslendirdi.

Söylediği şarkılar dışında söyledikleri ve yaptığı esperileriyle de kendi dinlemeye gelenlerin beğenisini kazanan Koray Avcı, Anneler Günü\'nü de kutladı. Kendisini dinlemeye gelen öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Avcı, şunları söyledi:

\"Ben hiç okul birincisi olamadım. Annem benim doktor olmamı istiyordu, olmadı. Babam \'Senden bir şey olmaz oğlum\' derdi. Lütfen istediğiniz mesleği yapın. Ben; fizik mühendisliği okudum, resim okudum, iç mimarlık okudum ama sahnede şarkı söylüyorum. Yani size \'Onu, bunu okuyun da şarkı söyleyin demiyorum. 4\'er seneden 12 seneyi harcadım. O 12 seneyi belki müziğe harcasaydım daha farklı bir şey olurdu. Ne olmak istiyorsanız lütfen onu okuyun ve kimsenin sözünü dinlemeyin.\"

Okul hayatından ünlü olduğu döneme kadar yaşadıklarını da hikaye ve türkülerle anlatan Koray Avcı, şöyle devam etti:

\"Her şeyi kabul ederim neye inandığınız, nereye gittiğiniz... Gençler, inançlarınızı, düşüncelerinizi, siyasi görüşünüzü saklamayın, korkmayın ama kimsenin görüşlerine de engel olmayın. 3 şey benim için kritiktir; Her şeyine eyvallah ama bayrağıma, memleketime, Atatürk\'üme laf ettiğin an bitti benim için.\"

ÇİKOLATA YAĞMURUNA TUTTULAR

Koray Avcı sahnede en güzel şarkılarını söylerken hayranları birden sahneye çikolata atmaya başladı. Şarkıcı hayranlarına teşekkür ederken, diyette olduğu için o kadar çikolatayı yiyemeyeceğini söyledi. Anneler Günü\'nü de kutlayan Koray Avcı, söylediği şarkı ve türkülerle kendini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



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