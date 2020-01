'Köprüdekiler' New York'ta büyük ilgi gördü

Aslı Özge'nin ödüllü filmi 'Köprüdekiler' New York Modern Sanatlar Müzesi’nde (MoMA) gösterime girdi. Filmin 20 Haziran Çarsamba gecesi yapılan ilk gösteriminde yönetmen Aslı Özge ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen hazır bulundu. New York seyircisinin büyük ilgi gösterdiği gösterimin ardından yapılan söylesi, MoMA Film Bölümü Başkanı Laurence Kardish’in moderatörlüğünde yapıldı. Film bir hafta boyunca Roy ve Niuta Titus Sinemaları’nda izleyicilerle buluşacak.

New York Times, geniş yer ayırdığı Köprüdekiler’den övgüyle bahsetti: "İstanbul’da işçi sınıfına dair güçlü bir portre sunan Köprüdekiler rastlantısal anları ustaca harmanlayarak sahici bir gerçeklik hissi yaratmayı başarıyor. Üstelik bunu yaparken, ‘yaşamdan bir kesit’ anlatısını dengeleyen sessiz ve dingin bir tını bırakıyor.”

Ayrıca New York'un önde gelen haftalık dergisi The Village Voice ve TimeOut New York da, yayınlarında Köprüdekiler’i öne çıkararak, filmin modernizm ve gerçekçiliği büyüleyici bir şekilde birleştirdiğine dikkat çekti.

Bugüne dek Türkiye dışında Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde de vizyona giren Köprüdekiler olumlu elestirler almış ve büyük beğeni toplamıştı. Film Kasım ayında da Fransa'da vizyona girecek.

Köprüdekiler’in yönetmeni Aslı Özge, Nisan ayının ortasında çekimleri tamamlanan Kadın ve Erkek filminin kurgusu üzerinde çalışmaya devam ediyor.